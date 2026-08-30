Clásico de goleadores: el gran reto de Maximiliano Gómez ante Peñarol y la racha de Matías Arezo con Nacional

En el fútbol hay algo que es fundamental y que los clubes buscan conseguir como son los goles. En cada uno de los mercados de pases la posición más costosa es, por lo general, la del centrodelantero y tanto Nacional como Peñarol lo saben.

Y también hoy ese puesto lo tienen bien cubierto con Maximiliano Gómez y Matías Arezo, respectivamente. Pero hoy se juega el partido en el que el hincha espera que se luzcan esos futbolistas para que marquen ese tanto tan celebrado por los fanáticos en el clásico.

La importancia de Maxi Gómez

El 1° de julio de 2025, Maximiliano Gómez estampó su firma para ser nuevo futbolista de Nacional. Logró ser campeón de la Liga AUF Uruguaya tras vencer en las finales de día y vuelta a Peñarol y así poder celebrar con su club en el Gran Parque Central.

Ha cumplido en materia goleadora: lleva 28 goles en 51 encuentros con el albo. Hay un ítem que aún le falta por conseguir al sanducero y es el de convertirle a Peñarol, rival de todas las horas de Nacional.

Lleva disputados cinco duelos clásicos donde cosechó una victoria, dos empates y dos derrotas. El de hoy será su tercer clásico en el Campeón del Siglo, donde empató uno (2-2 por la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2026) y el otro cayó 3-0 por la segunda jornada del Torneo Clausura 2025.

Matías Arezo es clave

Matías Arezo celebra su gol. Foto: Leonardo Mainé.

Desde su primer temporada en 2023, Matías Arezo entró en el corazón del hincha de Peñarol. Aunque en ese año le quedaron dos cuotas pendientes: marcarle a Nacional y poder proclamarse campeón Uruguayo, ya que Peñarol sucumbió en las finales ante Liverpool.

A mediados de 2025 volvió a ponerse la camiseta aurinegra y en esa etapa cumplió con una de sus deudas: marcarle a Nacional.

Es más, viene con una buena racha ante Nacional porque de los últimos cinco clásicos, el delantero de 23 años anotó tres goles. De los cuales dos fueron en el CDS y el otro valió la gran victoria ante Nacional en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura de este año.

Arezo tiene en su haber 94 partidos con la camiseta de Peñarol donde anotó un total de 44 goles. Sin embargo, el delantero surgido en River Plate aún no pudo ser campeón Uruguayo, título que es el gran objetivo del Mirasol.

En ese sentido, ambas referencias ofensivas aún les queda por cumplir una meta más con las camisetas más grandes del fútbol uruguayo.