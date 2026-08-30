El argentino Germán Pezzella llegó a Montevideo y sigue negociando con Peñarol: "Está todo encaminado"

Seis minutos pasaban de las 22:00 horas del sábado cuando un auto oscuro y de vidrios ahumados llegaba al Hotel Hampton de Montevideo, donde dos consejeros y el director deportivo de Peñarol aguardaban por Germán Pezzella, el argentino que está a detalles de ser nuevo jugador del club Mirasol.

Antes, pasadas las 21:30, Marcelo Rodríguez —director deportivo— y Zelmar Dufrechou —consejero— ya se habían instalado en el hotel para coordinar la habitación del zaguero argentino de 35 años que en horas de la tarde viajó en barco desde Buenos Aires hacia Colonia para después seguir en auto hacia la capital uruguaya.

Minutos antes de las 22:00 llegó al Hampton Marcelo Solomita, consejero de Peñarol que se encargó de afirmar a Ovación que "faltan algunos detalles pero que los vamos a solucionar en estas horas con Germán y el resto del Consejo Directivo".

Si bien está todo más que encaminado, aún restan pequeños detalles para que Germán Pezzella se convierta en jugador de #Peñarol. De todas maneras, la voluntad del futbolista es solucionarlos —por algo viajó a Montevideo— y firmar en las próximas horas@ovacionuy @ElEspectadorUy pic.twitter.com/0sz9fWyMjL — Enrique Arrillaga (@arrillagae) August 30, 2026

Luego, cuando Pezzella se bajó del auto y antes de ingresar al hotel, fue consultado por Ovación acerca de su llegada a Uruguay pero, con mucha cautela, dijo: "Prefiero no hablar hasta que esté todo firmado".

La delegación de Peñarol recibió al jugador y a su representante, ingresaron al Hampton y posteriormente se sentaron a cenar todos juntos en un encuentro que duró un par de horas y en el que se siguió hablando de la negociación que tiene como objetivo un contrato hasta diciembre de 2027 con el jugador.

"Es un profesional de verdad. Ahí es cuando te das cuenta de que están despegados este tipo de jugadores", dijo una fuente Mirasol consultada por Ovación acerca del encuentro con Germán Pezzella.

Acerca de cómo sigue la negociación, la fuente remarcó: "Él está con muchas ganas y creemos que se va arreglar todo. Fue una cena bastante informal en la que se habló muy por arriba de los números y le contamos lo que era Peñarol pero él venía bastante informado por lo que es su relación con Maxi Olivera y Seba Cristóforo, quienes le hablaron muy bien del club".

Germán Pezzella en su arribo a Montevideo. Foto: Enrique Arrillaga.

Según pudo saber Ovación, en la previa al viaje de Pezzella a Montevideo había una pequeña diferencia en números respecto a variables en el contrato, tema sobre el que se conversó y que se va a solucionar en las próximas horas.

"La idea es que firme en las próximas horas porque está todo encaminado", cerró diciendo la fuente consultada por lo que se espera que Germán Pezzella sea oficializado en estos días más allá de que este domingo irá al Estadio Campeón del Siglo para ver el clásico que el Carbonero jugará frente a Nacional desde la hora 15:30 por la cuarta fecha del Torneo Clausura.