Clásico Peñarol-Nacional: cuándo es, a qué hora, formaciones y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2026

Es el partido que nadie se quiere perder. Es el partido que todos quieren ver. Es el partido que marca el futuro de uno y otro. Es el clásico. Y el de esta tarde no será uno más para Peñarol y Nacional, que desde la hora 15:30 se enfrentarán en el Estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha de un Torneo Clausura que no tiene a ninguno de los dos equipos en las primeras posiciones ni mucho menos.

Es que el Mirasol aún tiene un partido pendiente de la primera etapa y el Tricolor, que perdió los primeros dos, recién pudo ganar en la tercera jornada con un agónico triunfo frente a Progreso en el Gran Parque Central con un solitario gol de Maximiliano Silvera, el delantero que hoy vivirá un día especial ya que volverá a un escenario en el que supo brillar, pero defendiendo a la otra vereda y por supuesto que eso tiene un condimento más que particular.

Con un Diego Aguirre que parece haber enderezado el barco luego de una floja primera parte de la temporada, con incorporaciones que vienen demostrando su nivel y con jugadores que regresaron de lesiones importantes, Peñarol parte como favorito y la Tabla Anual así lo indica: está hoy nueve puntos arriba de Nacional con un partido pendiente.

Pero en este tipo de enfrentamientos, el favoritismo y el cómo llegan queda totalmente de lado. Y no es una frase hecha, es una realidad que hasta incluso tiene un antecedente muy cercano con estos mismos dos protagonistas.

Simplemente hay que remontarse al domingo 1 de marzo, tarde en la que en el Gran Parque Central el Carbonero pateó el tablero y —lejos de ser favorito— se llevó el triunfo ante el Tricolor por 1 a 0 con un gol de Matías Arezo.

Es por eso que desde la hora 15:30, cuando el mundialista Gustavo Tejera haga sonar su silbato para comenzar el partido, el favoritismo que ahora está del lado de Peñarol quedará a un lado y será la cancha la que hable.

Lucas Rodríguez de Nacional y Eduardo Darias de Peñarol luchan por la pelota en un clásico. Foto: Leonardo Mainé.

Y a eso se aferra el Nacional de Daniel Carreño, el entrenador que recién tendrá su tercer partido al frente de un equipo que viene muy golpeado y que necesita un giro de 180 grados para poder encaminar la temporada.

Ese giro lo quiere dar hoy: de visitante y en el Estadio Campeón del Siglo, donde Nacional —por la Liga AUF Uruguaya nunca ganó— se aferrará a lo emotivo, al temple de varias de sus figuras y también a poder mejorar una versión futbolística que no viene siendo la mejor en lo que va del 2026.

El albo sabe que hoy le pasa el último tren y se aferra a eso. Pero también tiene claro que su rival llega en mejores condiciones en cuanto a lo mostrado dentro de la cancha y eso, si bien no es determinante, juega un papel que a veces puede jugar una mala pasada.

De todas maneras y más allá de que Peñarol llega con mejores números y en mejor momento que Nacional, los clásicos son partidos aparte. Y no es algo nuevo. Ya pasó en el Apertura y, por qué no, puede suceder ahora en el Clausura si es Nacional el que se lleva el triunfo de un Campeón del Siglo que tiene entradas agotadas desde el viernes por la tarde y que se vestirá de gala, en dos colores, para la fiesta máxima que tiene el fútbol uruguayo.

Estadio Campeón del Siglo. Foto: Juan Manuel Ramos.

Con figuras importantes en los dos equipos, un encuentro de estas características suele definirse en los detalles, en jugadas puntuales, en la efectividad de uno o en el error defensivo del otro.

Y ahí es donde el factor emocional, el de la atención y el del estar metido en el partido tiene su preponderancia más allá de los sistemas tácticos y de los nombres propios.

Es por eso que el favoritismo o no favoritismo quedará a un lado desde las 15:30 y a partir de ahí, la preparación de uno y otro equipo comenzará a jugar su papel. La concentración de los jugadores también. Y la actitud ni que hablar.

Pero también hay algo más que claro: el de hoy es un clásico decisivo. Los para Peñarol, que si gana sacará una gran ventaja. Y lo es para Nacional porque es su último tren ya que si suma de a tres seguirá con vida en la temporada, pero si pierde, empezará a despedirse.

El Estadio Campeón del Siglo. Foto: @OficialCAP.

Peñarol vs. Nacional