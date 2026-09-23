Liverpool vs. Colón en vivo por Copa AUF Uruguay: el negriazul depende de sí mismo para clasificar

Liverpool enfrenta este miércoles a Colón (15:30 por DSports/DGO/Flow y Cables) en el Parque Viera, por la tercera y última fecha del Grupo 6 de la Copa AUF Uruguay. El Negriazul suma tres puntos y ocupa el segundo lugar, mientras que Colón y Fénix tienen una unidad. Boston River, líder con seis, ya aseguró su clasificación. Los dos partidos de la serie se disputarán en simultáneo.

El equipo de la Cuchilla comenzó la Copa con una victoria 2-0 sobre Fénix, pero luego perdió 1-0 ante Boston River. Esa derrota le impidió llegar clasificado a la última jornada, aunque mantiene la ventaja en la tabla y depende de sí mismo.

Las cuentas son claras. Si Liverpool gana, queda segundo y avanza. Si empata, llegará a cuatro puntos y Fénix necesitará ganarle a Boston River para igualarlo; en ese caso, Liverpool tiene ventaja por el enfrentamiento directo, ya que derrotó 2-0 al albivioleta en la primera fecha. Si pierde, Colón lo superará y quedará obligado a mirar el resultado del otro partido de la serie. El sistema de desempate es el olímpico, es decir, se toma en cuenta el resultado entre los equipos involucrados.

Colón, que debutó con derrota 2-0 frente a Boston River, empató 3-3 con Fénix en la segunda fecha y llega con un punto. Para avanzar necesita vencer a Liverpool y alcanzar cuatro unidades; después deberá esperar al resultado del otro partido para ver si puede meterse como uno de los mejores terceros.

El partido tendrá la particularidad de contar con VAR, una herramienta incorporada por AUF para algunos de los encuentros definitorios de esta fecha. Felipe Vikonis será el árbitro, acompañado por Heber Godoy y Juan Álvarez; Lucas Andrade será el cuarto árbitro. Daniel Rodríguez estará a cargo del VAR y Eduardo Varela será AVAR.

Liverpool vs. Colón: alineaciones probables

Hora: 15:30

Estadio: Parque Viera

Torneo: Copa AUF Uruguay, fecha 3

TV: DSports/DGO/Flow/Cables

Liverpool. Martín Campaña; Matías Mir, Santiago Milano, Agustín Pereira, Santiago Laquidain, Diego Romero; Ezequiel Olivera, Gonzalo De Mello, Diego Zabala, Ramiro Degregorio; Facundo Barceló.

DT. Jorge Fossati

Colón. Martín Coirolo; Maximiliano Ohaco, Andrés Olivera, Faustino Choca, Agustín De Armas; Jim Morrison Varela, Tomás Lerman, Diego Núñez; Bryan Paz, Lucas Suárez, Ramiro Quintana.

DT. Pedro Depablos

Árbitro: Felipe Vikonis

Asistentes: Heber Godoy y Juan Álvarez.

Cuarto: Lucas Andrade

VAR: Daniel Rodríguez y Eduardo Varela.