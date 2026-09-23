Qué partidos se juegan hoy, 23 de setiembre, por Copa AUF Uruguay, cómo verlos y la repentina inclusión del VAR

La tercera fecha de la fase eliminatoria de Copa AUF Uruguay continuará hoy con cuatro encuentros divididos en dos turnos. Por el Grupo 6, a partir de las 15:30 horas, Boston River —que el sábado cesó a Ignacio Ithurralde tras malos resultados en la Liga AUF—, líder y clasificado de su zona con seis unidades, recibirá a Fénix (1 punto) en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Mateo Rivero en el partido entre Liverpool y Boston River por Copa AUF Uruguay. Foto: @bostonriver.

A esa misma hora, el Liverpool de Jorge Fossati (3 unidades) se medirá ante Colón (1 punto) en el Parque Viera en busca de la clasificación a la eliminatoria.

Lucas Acosta y el despeje en el partido entre Liverpool y Central Español. Foto: @LiverpoolFC1915.

Más tarde, desde las 20:00 horas, la acción continuará con los dos duelos correspondientes al Grupo 3. En el Estadio Luis Tróccoli, se chocarán dos de Primera División: por un lado Cerro (1 punto), que viene en ascenso en la campeonato uruguayo y mantenerse alejado del descenso y, por el otro lado, Deportivo Maldonado, que había conseguido puntaje perfecto pero fue sancionado con la quita de puntos por alinear a tres juveniles que no tenían contrato profesional.

Simultáneamente, Wanderers (4), que está enfocado en el Clausura, jugará contra Cerrito (3) en el Parque Viera.

Luciano Cosentino festeja su gol para Montevideo Wanderers ante Danubio por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal | El País

El sistema de definición entre equipos del mismo grupo es el olímpico. De los seis grupos avanzarán a la segunda fase profesional los dos primeros, junto a los cuatro mejores terceros. Los 16 clasificados a octavos jugarán una eliminatoria entre ellos, donde los rivales se determinarán a través de un sorteo que se hará en fecha a definir. Cabe recordar que el ganador de la Copa AUF Uruguay de esta año se convertirá en Uruguay 4, clasificando a la fase previa de Libertadores.

Mañana la fecha continuará con los cruces por el Grupo 1: Danubio vs. Peñarol en Jardines del Hipódromo y Montevideo City Torque vs. Atenas en el Estadio Charrúa. El Mirasol lidera esta zona con cuatro puntos y el Ciudadano, en medio de la triple competencia, lo escolta con tres unidades, al igual que la Franja.

Al momento Progreso y Oriental son los dos equipos que están eliminados.

La inclusión del VAR en cuatro partidos

Hernán Heras acude al VAR en el partido entre Vasco da Gama y Audax Italiano. Foto: AFP.

Hasta la fecha la Copa AUF Uruguay no contaba con la herramienta del videoarbitaje, sin embargo, AUF lo incorporó para cruces definitorios: Liverpool-Colón, Wanderers-Cerrito, Danubio-Peñarol y Defensor-Plaza (30/9) contarán con este apoyo.

