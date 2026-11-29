A menos de dos semanas para las elecciones en Peñarol que se llevarán a cabo el sábado 12 de diciembre, las alianzas marcaron la agenda de los últimos días pero con particularidades.

Luego de que Carlos Lazzarino se bajara del camino electoral y después que el actual presidente Ignacio Ruglio confirmara que no iba a ir por una nueva reelección, el tiempo fue el principal enemigo de varios actores políticos de esta campaña.

Es que esa decisión del titular aurinegro marcó la cancha para algunos y apuró a otros, que de inmediato comenzaron a sellar alianzas buscando lo mejor de cara al 12 de diciembre.

De todas maneras, hubo protagonistas que no esperaron la comunicación de Ruglio y comenzaron a trabajar desde antes en una fórmula como el caso de Alejandro González, líder de Viví Peñarol que el 8 de noviembre confirmó que iba a conformar una fórmula con Santiago Sánchez de Origen Peñarolense abriéndose del oficialismo.

Pero a partir de la decisión del actual presidente, hubo algunos actores que optaron luego por las alianzas y otros que las están por confirmar.

Juan Pedro Damiani en la presentación oficial de su candidatura a la presidencia de Peñarol. Foto: Natalia Rovira.

Uno de ellos es Edgardo Lasalvia, que comenzó la campaña lanzando de manera oficial la Lista 14 en el Parque Palermo el 29 de octubre pero que luego de algunas conversaciones con Santiago Sánchez, optó por brindarle el apoyo a la fórmula oficialista integrada por el actual consejero Marcelo Solomita y el delegado Julio Trostchansky.

Otro actor de esta campaña política es Pablo Schiavi, líder de Movimiento Libertadores, quien aún no anunció alianza pero que sí viene conversando para hacerla realidad y lo oficializará en las próximas horas.

Una de las particularidades de los que largaron la campaña solos y luego optaron por alianzas es que ninguno de ellos —ni Lasalvia ni Schiavi— presentaron candidatos a la vicepresidencia y además, esperaron hasta último momento para anunciar sus coaliciones.

Con esto, las elecciones en Peñarol dejaron de tener ocho candidatos como en el inicio de la campaña para contar ahora con cinco fórmulas confirmadas de cara al sábado 12 de diciembre, día en el que los socios elegirán a las nuevas autoridades del club Carbonero para los próximos tres años en el período comprendido entre 2027 y 2029.

Elecciones en Peñarol. Foto: Gianni Schiaffarino.

Los cinco canddiatos confirmados para las elecciones en Peñarol

Juan Pedro Damiani

El expresidente de Peñarol lidera la fórmula de la Lista 10 junto al ingeniero Alejandro Ruibal, hombre clave en la construcción del Campeón del Siglo.

Marcelo Solomita

El actual consejero aurinegro encabeza la fórmula del oficialismo con Julio Trostchansky y el viernes sumó al “Chino” Lasalvia.

Evaristo González

Es otro de los actuales consejeros que encabeza la formula de la agrupación Espacio Siglo XXI junto a Gustavo Guerra luego de que se bajara Carlos Lazzarino, con quien había hecho una alianza.

Santiago Sánchez

El líder de Origen Peñarolense, actual consejero y presidente del básquetbol aurinegro, encabeza la fórmula con otro actual directivo como Alejandro González, quien encabeza la agrupación Viví Peñarol.