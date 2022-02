Larriera explicó la situación de Agustín Álvarez Martínez: ¿qué dijo el entrenador de Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol volvió a perder y todavía no sumó puntos ni anotó goles en el Torneo Apertura 2022. El carbonero cayó anoche con Defensor Sporting por 1 a 0 en el Estadio Campeón del Siglo y el rendimiento del equipo preocupa.

Mauricio Larriera habló con la televisión tras el encuentro y dijo que “fue un mazazo. Hay que felicitar al rival, que fue duro y que juega un fútbol agradable a la vista. Sabíamos de las fortalezas que tenían pero parece que entramos en un ciclo negativo porque hay cosas que son inexplicables. Pero esto es simple, se perdió otra vez, perdimos el segundo partido consecutivo, perdimos en nuestra casa que prácticamente era un lugar inexpugnable y ahora hay que levantar cabeza”.

“Son ciclos negativos y nos podemos equivocar. El primero es el entrenador. Pero de tener un dominio de partido, pasamos a no convertir, a no encontrar espacios y hay una explicación que va a sonar a excusa, pero después de haber sido campeones estamos en reconstrucción. Y al hincha no le importa porque quiere ganar, pero esta es una reconstrucción que se complicó bastante porque nos estamos preparando mientras competimos. Esperemos que nos dé el tiempo”, agregó el floridense.

Agustín Álvarez Martínez. Foto: Francisco Flores.

Respecto al juego que viene mostrando Peñarol, Larriera contó que “no cambié el sistema, cambié jugadores y el sistema tiene vida, se mueve. Intentamos que hubiera movimientos que se dieron en algunos casos y en otros no. Yo como entrenador he jugado con varios sistemas y cambiar es algo a lo que no le escapo, pero hay que ver qué es lo más eficiente y estamos en una reconstrucción en la que la forma de juego irá mutando. Hay que olvidarse de lo que fue este equipo porque los intérpretes eran otros y la única certeza que tenemos es la incertidumbre. Seguiremos trabajando para evolucionar”.

Por otra parte, el técnico carbonero explicó la razón por la cual entiende que Agustín Álvarez Martínez no atraviesa su mejor momento y dijo que “decidimos con el canario hacer un trabajo especial y esto lo quiero decir porque lo hablé con él y tengo una gran relación con el jugador. Después que regresó del covid optamos por ese camino porque no sabíamos que rendimiento podía tener, es joven y está pasando por muchas cosas en poco tiempo. Por eso optamos por hacer un trabajo especial con él, pero se agarraron covid Viatri y Bentancourt y hubo que tirarlo a la cancha. Es un chiquilín, es la joya de nuestro fútbol y esto lo tenía que decir: el canario no iba a arrancar jugando, pero tuvimos la dificultad de los otros jugadores y lo hablamos con él. Lo digo para aclarar unas cosas que se manejan de una manera diferente a veces en el entorno del fútbol”.

Además, Mauricio Larriera también habló de la llegada del Pachi Federico Carrizo y contó que “nos puede ayudar a que la reconstrucción sea con un equipo que juegue lo más parecido al campeón del 2021. Creo que puede colaborar en eso y viene de Paraguay. Y acá cuando se hacen contrataciones hay que analizar todo porque la gente se pone nerviosa. Yo nunca me pongo ansioso porque estos son momentos complicados y traer jugadores del extranjero a nuestro medio es bravo y él es un jugador que apunta a una reconstrucción que se encamine a lo que éramos antes y no a una mutación. Viene de un medio parecido al nuestro y ojalá nos ayude a acelerar esa reconstrucción para que el equipo tenga un funcionamiento más adecuado”.