¿Cómo se jugará la fecha previa al clásico? Mirá los rivales que tienen antes Peñarol y Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si bien quedan dos partidos para cerrar la segunda fecha que se disputarán este lunes, ya se conoce cómo se jugará la tercera jornada del Torneo Apertura que será la previa a la del encuentro clásico entre Peñarol y Nacional.

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya dio a conocer los detalles. El aurinegro, que aún no sumó puntos, chocará el sábado en el Centenario ante otro equipo en idéntica situación: Albion. El tricolor, que viene de conseguir su primer triunfo, recibirá el domingo en el Gran Parque Central a Liverpool, de arranque perfecto en el Apertura.

Hasta el momento el certamen tiene dos líderes: Fénix y Liverpool, que ganaron sus dos compromisos. Se puede sumar uno más esta noche (21.30 horas) si hay un ganador entre Danubio y Deportivo Maldonado. Antes, la segunda fecha tendrá su penúltimo partido con Wanderers y Cerro Largo (19.15).



Cabe destacar que el clásico entre Peñarol y Nacional está fijado para el domingo 27 de febrero a las 17.00 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

Así se jugará la tercera fecha del Apertura

VIERNES 18 DE FEBRERO



- Cerro Largo vs. Plaza Colonia (20.00 horas - Estadio Domingo Burgueño Miguel).



SÁBADO 19 DE FEBRERO



- River Plate vs. Boston River (9.30 horas - Parque Saroldi).



- Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque (17.00 horas - Estadio Franzini).



- Albion vs. Peñarol (20.00 horas - Estadio Centenario).



DOMINGO 20 DE FEBRERO



- Fénix vs. Wanderers (9.30 horas - Parque Capurro).



- Danubio vs. Rentistas (17.00 horas - Jardines del Hipódromo).



- Nacional vs. Liverpool (20.00 horas - Estadio Gran Parque Central).



LUNES 21 DE FEBRERO



- Cerrito vs. Deportivo Maldonado (17.00 horas - Jardines del Hipódromo).