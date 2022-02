¿Cuándo vuelven a jugar los grandes? Así irá la segunda fecha del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de arrancar el Torneo Apertura con el pie izquierdo, Peñarol perdiendo con Fénix y Nacional con Deportivo Maldonado, los grandes ya piensan en el próximo encuentro.

Si bien aún quedan dos partidos correspondientes a la primera fecha, River Plate vs. Wanderers este lunes en el Saroldi (17.00) y Cerrito vs. Danubio este martes en el Viera (17.00), la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya dio a conocer los detalles de la próxima jornada.

La segunda fecha se jugará entre viernes y lunes. El sábado Nacional chocará ante Rentistas en el Centenario y Peñarol el domingo recibirá a Defensor Sporting.



Repasá todos los detalles de la segunda jornada del Apertura:

VIERNES 11 DE FEBRERO



- MC Torque vs. Fénix (20.15 horas - Estadio Centenario)



SÁBADO 12 DE FEBRERO



- Plaza Colonia vs. River Plate (17.00 horas - Parque Prandi)



- Rentistas vs. Nacional (20.00 horas - Estadio Centenario)



DOMINGO 13 DE FEBRERO



- Liverpool vs. Albion (9.30 horas - Belvedere)



- Boston River vs. Cerrito (17.00 horas - Estadio Juan Antonio Lavalleja)



- Peñarol vs. Defensor Sporting (20.00 horas - Estadio Campeón del Siglo)



LUNES 14 DE FEBRERO



- Wanderers vs. Cerro Largo (19.15 horas - Parque Viera)



- Deportivo Maldonado vs. Danubio (21.30 horas - Estadio Domingo Burgueño Miguel)