Abogada de Schiappacasse dijo que el jugador está con covid-19, sin contacto con familiares y "deprimido"

Karen Pintos, nueva abogada defensora de Nicolás Schiappacasse, contó cómo se encuentra el jugador luego de haber sido imputado por "reiterados delitos de tráfico interno de arma de fuego y municiones, con un delito de receptación y con un porte de arma de fuego en lugares públicos".

El delantero de 23 años, cuyo pase pertenece al Sassuolo de Italia, se encuentra hoy en prisión preventiva en Florida luego de que se le encontró un arma en la previa al clásico amistoso del último 26 de enero en Maldonado.

En diálogo con "100% Deporte" (Sport 890), Pintos explicó que fue contratada por los padres de Schiappacasse luego de haber tenido "contacto en la causa" porque había defendido al chofer del auto y su novia que acompañaban al jugador rumbo al este del país.



"Desde que Nicolás está privado de libertad, con la única persona que ha tenido contacto es conmigo. Fui la única que lo fui a ver. Estuvo una semana en el centro de ingresos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) donde ahí solo los abogados pueden verlo. No puede recibir visitas ni de familiares ni de amigos. Después le dieron traslado a la cárcel de Florida, una cárcel modelo donde está cumpliendo la preventiva, y en el pabellón donde estaba habían 25 reclusos de 30 con covid-19 por lo que tampoco se le permitió acceso a la familia ni a mi como abogada. Ahora Nicolás dio positivo también, estamos esperando el alta médica para verlo, pero sí he tenido contactos telefónicos", expresó.



"Está muy deprimido, está muy mal. Una vez que podamos tener contacto, verlo en la cárcel, vamos a recurrir para que tenga algún tipo de contención con profesionales de la salud", agregó.



¿Cómo sigue el caso? Esto explicó Pintos: "Nicolás tiene que cumplir una preventiva por 90 y ahí podemos llegar a un eventual juicio o a la posibilidad de un acuerdo. En este momento no podemos afirmar cuál es el camino a seguir porque estamos recién empezando con la defensa".



La abogada remarcó que Schiappacasse "no ha declarado aún ni en la sede policial ni en Fiscalía, como circuló en algunas redes sociales". "No es verdad, no nombró a nadie. Es parte de la fantasía de cosas que se viralizaron", añadió.



"Esto recién empieza y muchas cosas pueden pasar. Vamos a empezar las negociaciones con Fiscalía y vamos a ir a fondo con todo para que termine de la mejor manera para Nicolás", finalizó Pintos.