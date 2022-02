Ruglio sobre caso Schiappacasse: la visita de Cedrés, la postura del club y la charla de los referentes con el plantel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado 26 de enero, en la previa del clásico entre Peñarol y Nacional a disputarse en Maldonado, Nicolás Schiappacasse fue detenido por la policía y se le encontró un arma en el vehículo en el que viajaba.

Luego de su detención y de la audiencia se dio paso a formalizar al futbolista que fue imputado por "reiterados delitos de tráfico interno de arma de fuego y municiones, con un delito de receptación y con un porte de arma de fuego en lugares públicos" y que lo llevó a hoy estar en prisión preventiva.

Si bien los hechos ya se conocen y son públicos, la novedad es que Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, hizo referencia al tema que vinculó al exjugador de la institución.

El titular aurinegro dejó en claro que "el club va estar arriba de él por la parte humana más allá del moco que se mandó que sabemos que es grande y más en los tiempos que corren".

Sin ir más lejos, una de las pruebas de que la institución está acompañando al Chapa es que "le da contención". "De hecho hoy de mañana iba el Gabi Cedrés (gerente deportivo) a verlo, porque está en Florida. Yo no lo fui a ver, pero pienso hacerlo. Sé lo que tengo que hacer puertas adentro del club por más que corro con el estigma del barra brava", afirmó en diálogo con "100% Deporte" de Sport 890.

A su vez Ruglio, que se mostró sorprendido por lo ocurrido ya que "no teníamos ni la más mínima idea de que podía hacer algo así", fue más allá de lo que pueda ocurrir luego de que se cierre el caso: "Nosotros no lo vamos a dejar solo como ser humano y vamos a apostar a que se reinserte en la sociedad y si es posible como futbolista jugando en México, Arabia o donde sea y para eso tenemos la función que cumple el Gabi que es estar arriba de los jugadores y estarle arriba a él para que entienda que es una locura si eso fue lo que pasó".

Consultado sobre cómo era Schiappacasse en la interna, manifestó: "Es un gurí al que te cuesta entrarle, pero cuando le entrás y está en grupo es sumamente querible y a ese gurí es al que no dejamos solo. No lo estamos apañando, es como los hijos sabés cuándo ponerlo en vereda, pero eso no significa que lo vayas a dejar caminando solo o marcarle alguna error".

"Se hacía querer mucho y por eso el dolor de todos, pero Peñarol ya marcó su posición. El club iba a tomar medidas, después no las tuvo ni que tomar porque tiene un tiempo de prisión preventiva, pero solo no lo vamos a dejar", agregó.

El presidente aurinegro también dejó en claro, principalmente o porque el jugador declaró que el arma que portaba iba a destinado a la barra, que "en la diaria la barra no es un problema". "No entra a Los Aromos y hoy el club en eso esta controlado. Los conozco desde que soy niño y no tenemos ningún problema", afirmó.

A su vez, también manifestó la importancia de los referentes que hoy tiene Peñarol en el plantel para dar su palabra y establecer un diálogo con el resto de los jugadores tras lo ocurrido: "No hablé con el plantel, pero cuando tenés a Kevin (Dawson), Vasquito (Aguirregaray), Cachila (Arias), (Walter) Gargano y (Lucas) Viatri, ese tipo de referentes que las pasaron todas con barras, sin barras, en Boca o en Napoli, ellos saben qué hacer y esa charla se dio al otro día y es cuando te das cuenta que tenés referentes justos".

Schiappacasse no volverá a Peñarol y eso está claro, pero como lo expresó el propio presidente mirasol: "A los que nos equivocamos grande en la vida siempre nos queda el recuerdo de los que te dan otra oportunidad y por eso no lo vamos a dejar solo".