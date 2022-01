Los chats de Schiappacasse: arma en partidos de fútbol y comprada a un policía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se imputó este viernes al futbolista Nicolás Schiappacasse, exjugador de Peñarol, por los delitos de tráfico interno de armas, receptación y porte de armas en lugares públicos. En la audiencia de formalización del caso, la fiscal Carolina Dean detalló una serie de chats que el jugador mantuvo con otras personas a través de WhatsApp.

De los chats se desprende que "había recibido previamente el arma hurtada" e "incluso la había portado en lugares públicos", en "diferentes oportunidades: partidos de fútbol, cuando salían a hacer pintadas relativas al cuadro del que eran hinchas, prestándosela a otros integrantes de la hinchada de Peñarol en varias oportunidades", dijo Dean.

Además, aseguró que, por lo menos, en "tres oportunidades adquirió armas de fuego sin la correspondiente autorización" y que había "numerosas fotografías del imputado con varias armas de fuego de distinto calibre".



Uno de los chats que leyó la fiscal es del 11 de octubre de 2021. Dean relató que Schiappacasse "envió "dos fotografías de dos pistolas semiautomáticas, una marca Glock y otra marca Brownie", y dijo: "Me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá. Me la deja a $ 1000 creo".



Ante el comentario, el contacto al que le envió la información la preguntó si la adquirió, a lo que Schiappacasse respondió con una "foto del arma marca Glock diciéndole que sí, a $ 1200, y que es re livianita".

Otro chat es del 13 de octubre de 2021 y allí el futbolista profesional mandó una foto de la referida pistola y dice: "Que se agarre la gallina", según relató la fiscal.



El 10 de noviembre, una persona le preguntó a Schiappacasse: "¿Qué onda? ¿Guardaste la cuestión o se la llevaron?", a lo que el jugador respondió: "El Juan abrazó la pistola con los dos peines". Luego, ese contacto le consultó: "¿Se la queda él o la tiene que traer?", y el jugador contestó: "La tiene que traer de una. Se la presté yo".

En otra conversación, de la que no se indica fecha, un contacto le preguntó: "¿Vamos a pintar el Centenario hoy? ¿Estás pa' la causa o qué?", y el imputado respondió: "Vamo' hermano. Sabés que me decís y yo voy", informó la fiscal.



Dean relató que acuerdan ir ese día a la noche y que Schiappacasse le consultó: "¿La 9 la usaste?", a lo que el contacto respondió: "No hermano. Tiene todos los cosos que vos me diste".



El 12 de diciembre, un contacto que Schiappacasse tenía agendado como "mamá Uruguay" le "envía un audio reclamándole que se cree narco". "Le dice textualmente: 'Va a saltar mierda. Por un porro y dos balas que tirás te haces el bandido'", señaló la fiscal.



El día mismo del partido Peñarol-Nacional, el 26 de enero de 2022, un contacto le envía: "¿Vas para Maldonado o sino avisame que paso a buscar el trapo?"



A su vez, Schiappacasse envió a un grupo de WhatsApp fotografías de dos armas. Una de ellas es la incautada, con fecha del 20 de enero de 2022 "diciendo que los va a agarrar a chumbazos", indicó Dean.



En la audiencia la fiscal dejó constancia de que en la "foto enviada se ve parte del bolso Louis Vuitton incautado en oportunidad de la detención del imputado".



El porqué de la prisión preventiva

La fiscal indicó que "la prisión preventiva se pide únicamente cuando hay un riesgo procesal". En esa línea, argumentó: "Hay un riesgo de entorpecimiento de la investigación porque, muy al contrario de lo que maneja la defensa, la investigación no está finalizada sino que recién comienza".



Dean brindó el siguiente ejemplo: "Hay un claro riesgo de entorpecimiento de la investigación a tal punto de que, no habían pasado más de dos horas de que Schiappacasse estaba detenido, y la madre acompañada de dos personas fue al apartamento (...) y, forzando la puerta, se retiró con dos bolsos del lugar".