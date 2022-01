¿La LUC o El Guardián? La polémica en redes sobre qué hizo posible detener a Schiappacasse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Poco después de que terminara el partido clásico del pasado miércoles, el diputado Felipe Schipani escribió en Twitter: "La pistola 9mm con los 8 cartuchos que la policía encontró en un auto en el que viajaba un futbolista, fue posible gracias al artículo 24 de la LUC que se pretende derogar". Esa fue una de las primeras de una catarata de publicaciones que sostienen, por un lado, que fue esta norma la que permitió detener a Nicolás Schiappacasse y, por otro, que no tuvo nada que ver, sino que fue El Guardián, el sistema de escuchas telefónicas que funciona desde 2015.

— 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙎𝙘𝙝𝙞𝙥𝙖𝙣𝙞 🗳 𝙑𝙤𝙩𝙤 𝙉𝙊 (@FelipeSchipani) January 27, 2022

La polémica se extendió y este viernes se sumaron las autoridades del Ministerio del Interior. Santiago González, director de Convivencia de la cartera, publicó un audio en que la fiscal del caso, Carolina Dean, afirma: "Se estaban realizando controles al azar tanto de ómnibus como de vehículos particulares, se intervino en un vehículo en el que circulaban cuatro personas, una de ellas el imputado".



"Este audio es de la Fiscal Carolina Dean en el Control de Detención que publicó FM Gente. En el mismo señala específicamente que la detención de Schiappacasse fue realizada en un control aleatorio. La verdad es terca y aunque quieran torcerla, ella gana", escribió el jerarca y agregó el hashtag #LaLucNoSeToca.

"Este audio es de la Fiscal Carolina Dean en el Control de Detención que publicó @fmgenteradio



En el mismo señala específicamente que la detención de Schiappacacse fue realizada en un control aleatorio.



La verdad es terca y aunque quieran torcela, ella gana.#LaLucNoSeToca

También el ministro del Interior, Luis Alberto Heber se expidió sobre el tema. "Durante un control vehicular preventivo y aleatorio, la Policía detuvo un auto con 4 ocupantes. Allí los efectivos ven que uno de éstos esconde algo en un buzo. Al registrarlo encuentran una 9mm con 8 municiones que había sido robada en 2020", tuiteó.



"La #LUC agregó nuevas herramientas a la Policía", "resulta incoherente sostener que esto ya se podía hacer y, por lo tanto, quererlo derogar". "Este ejemplo es una demostración de que la #LUC sirve para combatir la inseguridad. La realidad mata relato", enfatizó. En su tuit el ministro comparte el artículo de la ley que dice: "queda asimismo habilitado el registro de personas, de vestimenta, equipaje y vehículo en busca de armas, drogas u objetos robados, en el marco de procedimientos policiales preventivos rutinarios y del personal militar, en circunstancias del cumplimiento de las tareas encomendadas por la Ley N° 19.6776, de 26 de octubre de 2018".

Resulta incoherente sostener que esto ya se podía hacer y, por lo tanto, quererlo derogar.



Este ejemplo es una demostración de que la #LUC sirve para combatir la inseguridad. La realidad mata relato. — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) January 28, 2022

Contrario a esta versión y asegurando que la detención del futbolista se produjo por "inteligencia previa", el senador frenteamplista y exdirector del Ministerio del Interior, Charles Carrera, dijo en "Desayunos Informales" (Teledoce): "Dentro de las funciones de la Policía una de las tareas fundamentales es prevenir, tratar de que no sucedan estas situaciones. (Antes) se disponía un operativo policial y a partir de allí se realizaban tareas de inteligencia y se disponían este tipo de controles".



"Y se equivocan, porque acá lo que hay que destacar es que acá existieron tareas de inteligencia previa. Eso es lo que hay que resaltar, que se hizo inteligencia y se pudo evitar", acotó Carrera. Los periodistas que lo entrevistaban le recalcaron que ese dato no estaba confirmado y él remató: "Vamos a ver hoy, se va a expedir la Fiscalía y lo vamos a ver".



De todos modos, remarcó: "No fue aleatorio, esa es la información que tenemos nosotros". "Es realismo mágico que pase un hecho de estos y es gracias a la LUC", afirmó.



Quien también sostuvo que la LUC no fue la que permitió la detención de Schiappacasse fue Esteban Valenti, que actualmente encabeza la campaña por la derogación de 135 artículos de la norma. "Al futbolista que le encontraron una pistola, lo detectaron por interceptación del teléfono de un barra brava de Peñarol, con el sistema El Guardian, que votaron en contra algunos que falsamente se visten con méritos de los 135 artículos de la LUC. Es falso. Una más".

Al futbolista que le encontraron una pistola, lo detectaron por intercenptación del teléfono de un barra brava de Peñarol, con el sistema El Guardian, que votaron en contra algunos que galsamente se visten con méritos de los 135 artículos de la LUC. Es falso. Una más.

El exdirector de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, Fernando Gil, compartió en su cuenta de Twitter esta misma versión y la acompañó de un artículo escrito en su blog, titulado "El Guardián de la LUC".