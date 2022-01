Qué hará Peñarol con la situación de Nicolás Schiappacasse: ¿le suelta la mano o le ofrecerá ayuda?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una carrera deportiva que irrumpió en el fútbol uruguayo como gran promesa está envuelta en una situación que puede comprometer el futuro de Nicolás Schiappacasse.

El jugador surgido en River Plate y que con apenas 15 años fue contratado por Atlético de Madrid sigue en el ojo de la tormenta luego de haber sido detenido el miércoles camino a Maldonado por portar un arma de fuego que tenía como destino la barra brava de Peñarol.

Esta situación generó una revolución y en Peñarol, por más que el futbolista no tenía contrato, estaba vinculado porque la intención era que firmara un nuevo vínculo.

Todo lo ocurrido frenó la negociación y el presidente Ignacio Ruglio fue muy claro: “Si las cosas son como se describen, nosotros sabemos que el jugador a Peñarol no vuelve y no vamos a dudar un segundo porque además es momento de bajar ese tipo de mensaje”.

Pero eso no quiere decir que la institución le suelte la mano porque evidentemente, luego de que se determine la causa real, el futbolista necesitará contención.

“Conozco al pibe y le tengo aprecio. Yo creo que no está bien acompañado y eso lo perjudica. Ahora la Justicia dictaminará si es culpable o no, o si le corresponde una pena. Y si le corresponde deberá cumplirla como cualquier persona, pero yo entiendo que debemos ayudarlo. Y ayudarlo no es sacarlo de la cárcel porque si es culpable tendrá una pena que cumplir, y eso no quiere decir que porque esté detenido hay que soltarle la mano sino que todo lo contrario, hay que ayudar a la parte humana”, le dijo a Ovación el consejero Jorge Nirenberg a título personal.

En esa línea actuó Gabriel Cedrés, secretario deportivo aurinegro, quien se hizo presente en la Fiscalía de Maldonado para apoyar a Nicolás Schiappacasse, lo que generó polémica en las redes sociales.

De todas maneras, la presencia del Gaby fue para darle apoyo humano a una persona que lo necesitaba en un momento complicado.

Lo cierto es que hay algo claro: en Peñarol muchos coinciden en que no hay que soltarle la mano al jugador, más allá del grave error que cometió.

Si bien hay opiniones divididas, en las próximas horas y tras los informes que lleguen desde Fiscalía, el club definirá los pasos a seguir porque más allá de que Nicolás Schiappacasse no tenía contrato con la institución, varios entienden que además de bajar un mensaje claro, hay que apoyar a la persona en el futuro si es que así lo necesita.