Schiappacasse declara esta mañana ante fiscal tras incautarle arma 9 mm en ruta

El jugador de fútbol profesional Nicolás Schiappacasse declarará este jueves de mañana ante la fiscal de Maldonado Carolina Dean, según pudo saber El País. En la pasada tarde fue detenido tras incautarle una pistola 9mm, con ocho municiones en un control de ruta en la previa del clásico Nacional - Peñarol.

El jugador que tenía todo encaminado para renovar su contrato con Peñarol, fue detenido en un punto de control de la ruta mientras se dirigía a observar el segundo clásico de verano. Se le incautó el arma que habría declarado, la trasladaba con el objetivo de entregársela a una persona una vez estuviera dentro del estadio.

El futbolista viajaba como acompañante junto a otras tres personas en un vehículo particular. El auto era conducido por un joven de 22 años, poseedor de antecedentes penales, en el que también iban dos chicas de 22 años y 18 años. Todos declarán esta mañana.

Fuentes de Fiscalía indicaron a El País que el jugador intentó descartar el arma cuando vio a la Policía.



"Si las cosas son como se describen, nosotros sabemos que el jugador a Peñarol no vuelve y no vamos a dudar un segundo porque además es momento de bajar ese tipo de mensaje. Hoy no puedo asegurarte nada hasta no saber qué pasó. Tenemos que entender bien cómo fueron los hechos", declaró este miércoles de noche en rueda de prensa el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.