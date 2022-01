Bauzá sobre Schiappacasse: "Estamos todos esperando que salga una sanción ejemplificante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario nacional de Deporte Sebastián Bauzá dijo esta mañana que espera que "salga una sanción ejemplificante" contra el jugador de fútbol profesional Nicolás Schiappacasse, luego que fue detenido por portar un arma 9mm y 8 municiones en la previa del Clásico a disputarse en Maldonado.

"Lo que sucedió fue lamentable porque fue un jugador de futbol y por lo que es la imagen que representa para muchos jóvenes los jugadores de fútbol. Lamento mucho por lo de èl, pero estamos todos a que salga una sanción ejemplificante", afirmó en declaraciones recogidas por Telemundo.

"Por suerte la directiva de Peñarol, ya ayer el presidente (Ignacio Ruglio) lo dijo muy claro que este tipo de jugadores no tienen cabida en el fútbol uruguayo", añadió.

Bauzá asimismo se refirió al procedimiento y dijo que "lo que se hizo ayer es parte de la Ley de Urgente Consideración porque antes no se podía hacer ese tipo de registros como se hizo en el segundo peaje donde un auto, donde todavía no había un crimen ni nada se pudo revisar y había un arma guardada". "Hoy estaríamos hablando a lo mejor de una tragedia dentro del estadio si la policía no hubiera actuado como actuó revisando bolsos y autos; hoy la policía tiene ese respaldo desde el Ministerio del Interior para hacerlo".

Nicolás Schiappacasse detenido por la Justicia. Foto: Caminera

Bauzá dijo que se preveía que podía generarse algún incidente dado que "todos escuchamos esta semana audios de las cárceles, que podía llevar a haber venganzas y procesamientos lamentables por la muerte de hinchas, esto podía llegar a pasar".

Y culminó diciendo: "No podemos dejar que al deporte nos invada la violencia y la única manera es prevenir, es sacar a los violentos y por eso trabajamos con la famosa lista de impedidos porque es la ínica posibilidad que los violentos no ingresen".

Esta mañana la fiscal de Maldonado Carolina Dean, comenzó con la investigación del caso y se espera que mañana viernes se de la audiencia de formalización.