Lanús venció al Flamengo de los uruguayos por Recopa con Rodrigo Castillo intratable: hizo tres goles, uno valió

Gimnasia y Esgrima La Plata, Deportivo Madryn y Lanús. Así se resume la carrera de Rodrigo Castillo que no precisó jugar en un grande ni tener una vidriera demasiado explendida para ser -desde que llegó- una figura en el Granate. Ayer hizo tres goles -lleva 13 en 31 juegos- en el partido por la Recopa Sudamericana ante Flamengo, pero solo uno subió al marcador y fue el que marcó la corta, pero diferencia al fin por 1-0, con la que el equipo argentino viajará a Brasil buscando el primer título del año.

Castillo anotó en posición adelantada -muy clara- en el primer tiempo y repitió en el complemento cuando solo el hombro tenía por delante de su marcador, pero tuvo su revancha. Un preciso centro desde la izquierda de Sasha Marcich cayó cerca del punto penal donde el “9” ganó de cabeza y con un potente remate venció a Agustín Rossi y puso, de forma merecida a esa altura, arriba al equipo de Mauricio Pellegrino que sabía que de local no podía fallar si aspiraba a la consagración.

Por el lado de Flamengo, fueron titulares Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta que fue el capitán. El lateral jugó los 90 minutos, mientras que el Cocho le cedió su lugar a Pedro a los 58’. Nicolás de la Cruz estuvo en el banco e ingresó a los 77’. En el banco de Lanús, mientras tanto, estuvo Gonzalo Pérez.

El Granate sabe que el partido de vuelta, el próximo 26 de febrero en el Estadio Maracaná, no será sencillo, pero también tiene certeza de que arranca la serie estando arriba en el marcador. Lo que es un hecho es que habrá un campeón uruguayo y así se seguirá agrandando la lista de celestes campeones a nivel de Conmebol que de un tiempo a esta parte crece a pasos agigantados.