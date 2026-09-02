"La violencia no representa a Danubio": el comunicado del club que repudia la invasión de hinchas en el Charrúa

Mientras la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) está reunida en su sede para debatir qué medidas tomar tras la invasión de varios hinchas de Danubio al campo de juego con el objetivo de empujar y agredir a sus jugadores, el equipo de Maroñas lanzó un comunicado repudiando lo sucedido y se puso a disposición de las autoridades competentes "para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido".

"La Comisión Directiva de Danubio Fútbol Club manifiesta su total y absoluto rechazo a los hechos ocurridos el 1 de setiembre en el Estadio Charrúa, durante el encuentro frente a Montevideo City Torque. Nuestra institución condena cualquier forma de violencia y todo comportamiento que atente contra la integridad de las personas y los valores que debe representar el fútbol", expresa el anuncio oficial de la Franja tras los sucedido este martes por la noche en el Charrúa.

"Danubio reafirma su compromiso con el respeto, la convivencia y el juego limpio, y se pone a disposición de las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido. La violencia no representa a Danubio Fútbol Club", finaliza el comunicado.

Al clásico cántico de "jugadores..." tras el segundo gol de Montevideo City Torque ante Danubio por Copa AUF Uruguay (2-0) se le sumó una situación mayor, cuando en el tiempo adicional varios hinchas invadieron el terreno de juego del Charrúa y empujaron a Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez. De hecho se puede observar desde un video que circula en redes sociales, como el primero intenta evitar la confrontación, pero aún así es agredido. Aunque ya pasaron varias horas y aún no se pronunció públicamente, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) se comunicó de manera extraoficial con miembros del plantel y se reunirá este mediodía para evaluar los pasos a seguir, es decir, si para o no la actividad por la agresión en cancha a sus jugadores.

"Supongo que si pararon el fútbol por Rentistas-Cerrito, con una situación que fue afuera de la cancha y con otro tipo de desmán, yo creo que ahora, por un ingreso a un estadio, a empujar a un jugador o querer agredir, eso es bastante más grave", expresó el entrenador de la Franja, Leonel Rocco, en diálogo con Ovación.