La leyenda del Real Madrid que podría desembarcar en el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Inter Miami volvió a instalarse en el centro de la escena del mercado internacional. Lo que hace algunos años parecía imposible para la MLS hoy empieza a transformarse en costumbre.

Las figuras históricas del fútbol mundial desembarcan en el club de Florida para compartir equipo con Lionel Messi. Primero fueron Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez; luego se sumaron otros nombres de peso y ahora el apuntado sería el ex Real Madrid Casemiro.

La posible llegada del mediocampista brasileño alimenta nuevamente la incógnita sobre hasta dónde puede llegar Inter Miami en su ambicioso proyecto deportivo y económico.

El club propiedad de David Beckham continúa apostando fuerte para rodear a Messi de futbolistas de primer nivel y convertir a la MLS en un destino cada vez más atractivo para las grandes figuras del fútbol europeo.

Según distintos medios europeos y estadounidenses, Casemiro está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del equipo estadounidense tras finalizar su etapa en Manchester United.

El volante de 34 años tendría decidido cambiar de aire pese a contar con propuestas desde Arabia Saudita y también interés de otros clubes de la MLS como Los Ángeles Galaxy. La presencia de Messi y el proyecto deportivo del club habrían sido factores clave para acercar posiciones.

De todas maneras, la negociación todavía no está cerrada. Inter Miami tiene ocupados sus cupos de Jugador Franquicia y además deberá resolver la situación de los “discovery rights”.

Esta modalidad funciona como un sistema de "apartado" o "prioridad" que le permite a un equipo ser el primero en negociar con un jugador internacional si este decide llegar a la liga, en este caso lo posee Los Ángeles Galaxy sobre el brasileño dentro de la liga estadounidense.

Casemiro llegaría con una trayectoria repleta de títulos. Fue multicampeón con Real Madrid, donde conquistó varias UEFA Champions League, y luego sumó trofeos en Inglaterra con Manchester United.

En caso de concretarse el pase, Inter Miami volvería a dar un golpe de efecto en el mercado internacional y sumaría otra estrella mundial a un plantel que ya cambió la historia reciente de la MLS.