Agenda Deportiva del 27 de mayo de 2026

Peñarol y Juventud de Las Piedras por copas Además de la acción por Sudamericana y Libertadores, final de la Conference League con el Rayo Vallecano del Pacha Espino Crystal Palace vs. Rayo Vallecano Conference League 16:00 ESPN/Disney+

Independiente del Valle vs. Rosario Central Libertadores 19:00 ESPN/Disney+

Racing vs. Independiente Petrolero Sudamericana 19:00 ESPN 3/Disney+

Mineiro vs. Puerto Cabello Sudamericana 19:00 ESPN 4/Disney+

Vasco vs. Barracas Sudamericana 19:00 ESPN 2/Disney+

Olimpia vs. Audax Sudamericana 19:00 ESPN 5/Disney+

Caracas vs. Botafogo Sudamericana 19:00 DSports/DGO

Cienciano vs. Juventud de Las Piedras Sudamericana 19:00 DSports/DGO

Cortinthians vs. Platense Libertadores 21:30 ESPN 7/Disney+

Fluminense vs. La Guaira Libertadores 21:30 ESPN 5/Disney+

Bolivar vs. Independiente Rivadavia Libertadores 21:30 ESPN 6/Disney+

Peñarol vs. Santa Fe Libertadores 21:30 ESPN/Disney+

River Plate vs. Blooming Sudamericana 21:30 DSports/DGO

Bragantino vs. Carabobo Sudamericana 21:30 DSports/DGO

Etapa 17 Giro de Italia 09:00 DSports/DGO

V. Royer vs. N. Djokovic Roland Garros 10:00 ESPN/Disney+

