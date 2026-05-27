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Agenda Deportiva del 27 de mayo de 2026

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27/05/2026, 04:00
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Maximiliano Olivera celebra el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Corinthians por Copa Libertadores.
Maximiliano Olivera celebra el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Corinthians por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol y Juventud de Las Piedras por copas

Además de la acción por Sudamericana y Libertadores, final de la Conference League con el Rayo Vallecano del Pacha Espino

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano

Conference League
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16:00
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ESPN/Disney+

Independiente del Valle vs. Rosario Central

Libertadores
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19:00
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ESPN/Disney+

Racing vs. Independiente Petrolero

Sudamericana
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19:00
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ESPN 3/Disney+

Mineiro vs. Puerto Cabello

Sudamericana
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19:00
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ESPN 4/Disney+

Vasco vs. Barracas

Sudamericana
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19:00
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ESPN 2/Disney+

Olimpia vs. Audax

Sudamericana
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19:00
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ESPN 5/Disney+

Caracas vs. Botafogo

Sudamericana
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19:00
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DSports/DGO

Cienciano vs. Juventud de Las Piedras

Sudamericana
#

19:00
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DSports/DGO

Cortinthians vs. Platense

Libertadores
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21:30
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ESPN 7/Disney+

Fluminense vs. La Guaira

Libertadores
#

21:30
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ESPN 5/Disney+

Bolivar vs. Independiente Rivadavia

Libertadores
#

21:30
#

ESPN 6/Disney+

Peñarol vs. Santa Fe

Libertadores
#

21:30
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ESPN/Disney+

River Plate vs. Blooming

Sudamericana
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21:30
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DSports/DGO

Bragantino vs. Carabobo

Sudamericana
#

21:30
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DSports/DGO

Etapa 17

Giro de Italia
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09:00
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DSports/DGO

V. Royer vs. N. Djokovic

Roland Garros
#

10:00
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ESPN/Disney+

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