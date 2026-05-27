Uruguay entrenó con 17 jugadores y un "intruso" en el Complejo Celeste: cuatro jugadores se sumaron al plantel

Fueron 17 los jugadores que entrenaron este martes con la selección uruguaya en una nueva sesión llevada a cabo en el Complejo Celeste. A los 13 futbolistas que ya venían formando parte del grupo de trabajo, se sumaron Sergio Rochet, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur y Santiago Bueno. Con la llegada a Uruguay de Federico Valverde y Maximiliano Araújo en la noche de este martes, se espera que ambos jugadores se integren al plantel en las próximas horas.

La selección uruguaya compartió a través de sus redes sociales un video sobre el entrenamiento llevado a cabo este martes con una particularidad: un perro que entra a correr a la par de los jugadores. El animal se acerca corriendo detrás de la pelota que maneja Juan Manuel Sanabria durante la realización de un ejercicio táctico -cuyo remate final, Sanabria termina convirtiendo en gol-.

Los 17 jugadores que ya forman parte del selecto grupo que entrena en el Complejo Celeste son: Santiago Mele, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matias Viña, Joaquin Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Braian Rodriguez, Facundo Pellistri, Darwin Nuñez, Federico Viñas, Sergio Rochet, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur y Santiago Bueno.

Por otro lado, Federico Valverde y Maximiliano Araújo llegaron en la noche de este martes al país y deberían sumarse a los entrenamientos en las próximas horas. Aunque se esperaba que José María Giménez también llegara en el vuelo junto con dichos jugadores, el defensor del Atlético de Madrid no arribó a Uruguay. Momentos después de su llegada al país, Valverde dio declaraciones en las que se mostró positivo con respecto del presente de la selección y afirmó que, dentro del plantel, están "siempre ilusionados con levantar el trofeo".

Araújo, por su parte, expresó que sabe lo que representa un mundial y se siente preparado para afrontarlo. Tenemos que enfocarnos en nosotros porque sabemos que tenemos grandísimos jugadores y creo que vamos a llegar muy bien”, sentenció.

Hay que tener en cuenta que la lista de convocados para el Mundial debe contar con una cantidad máxima de 26 jugadores y el plazo máximo para su entrega por parte del entrenador argentino, Marcelo Bielsa, es el próximo sábado 30 de mayo. Por otra parte, la FIFA hará oficial las listas de los 48 equipos que formarán parte del Mundial, el próximo martes 2 de junio de la siguiente semana.