Juventud vs. Danubio en vivo por el Torneo Clausura: realidades opuestas y mucho en juego en Las Piedras

Juventud y Danubio se enfrentan este domingo (13:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y Cables) en el Parque Artigas de Las Piedras por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El equipo dirigido por el “Chapa” Sergio Blanco llega en una posición expectante, mientras que el franjeado, dirigido por Leonel Rocco, afronta el encuentro con la necesidad de sumar para salir de una situación complicada en la tabla del descenso.

Juventud acumula ocho puntos en cinco fechas, con dos triunfos, dos empates y una derrota, y aparece quinto en el Clausura. Viene de empatar 2-2 ante Nacional en el Gran Parque Central y anteriormente había derrotado a Central Español y Deportivo Maldonado. En Las Piedras, además, buscará volver a hacerse fuerte para seguir prendido en la parte alta.

Del otro lado estará un Danubio que atraviesa un momento mucho más delicado. El equipo de Leo Rocco tiene apenas dos puntos, producto de dos empates y tres derrotas, y todavía no convirtió en el Clausura. Su última presentación fue especialmente dura: perdió 4-0 con Peñarol en Jardines del Hipódromo. En la tabla del descenso, además, suma 67 puntos y se encuentra penúltimo, apenas seis puntos por encima de Progreso.

El antecedente más reciente entre ambos fue el empate 1-1 del pasado 5 de julio por el Torneo Intermedio. Antes, en marzo, Danubio había goleado 4-1 a Juventud por el Apertura, por lo que el conjunto pedrense buscará tomarse revancha en su casa.

El partido tendrá a Hernán Heras como árbitro principal, acompañado por Horacio Ferreiro y Pablo Álvez. Christian Ferreyra estará a cargo del VAR y Daniel Rodríguez será el AVAR.

Juventud de Las Piedras vs. Danubio: alineaciones probables

Hora: 13:00

Estadio: Parque Artigas de Las Piedras

Juventud de Las Piedras. -

DT. Sergio Blanco

Danubio. -

DT. Leonel Rocco

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Horacio Ferreiro y Pablo Álvez

VAR: Christian Ferreyra

AVAR: Daniel Rodríguez