El reencuentro de Mauricio Larriera, exDT campeón con Peñarol, con su descubridor futbolístico: “Me partió”

Mauricio Larriera recordó un momento emotivo al hacer referencia al encuentro que mantuvo con quien fue su descubridor en términos futbolístico en sus épocas de juvenil en la Institución Atlética Sud América (IASA).

“Historias que no interesan”, escribió el exdirector técnico de Peñarol en sus redes sociales. A partir de ahí, empezó a recrear un dialogo que mantuvo con una persona que, finalmente, fue muy importante para su relación de por vida con el fútbol.

“¿Larriera?”, le preguntó una persona. “Sí señor, Mauricio, mucho gusto”, respondió el entrenador de 56 años. “¿No te acordás de mí? Son muchos años”.

“Pa, deme alguna pista por favor”, le pidió Larriera y continuó con el diálogo: “Soy Oviedo, Hugo Oviedo, estaba dando una mano en las juveniles de la IASA, yo te elegí en una prueba de aspirantes en Sudamérica e insistí en que te dejaran, eras pre sexta. No te querían, eras chiquito y encima flaquito. Jugabas muuuuy bien. Y si no recuerdo mal te ibas caminando desde el Fortín, vivías por la Figurita, ¿no?”

“Y me partió al medio. Recuerdos que no tenía aunque ‘su cara me sonaba’, aun teniendo buena memoria. Año 1984. Ahí empezó un camino hermoso detrás de una pelota”, sostuvo Larriera, que logró ser campeón Uruguayo y semifinalista de la Copa Sudamericana en la temporada 2021 dirigiendo al elenco Mirasol.

La dura realidad en Defensor Sporting

El director técnico de 56 años se encuentra trabajando en Defensor Sporting y no pasa por su mejor momento: lleva diez encuentros al mando del Tuerto donde cosechó una victoria, cinco empates y cuatro derrotas.

En ese sentido, Defensor Sporting aún no pudo ganar en lo que va del Torneo Clausura porque posee dos empates y tres derrotas. Por ese motivo es que se encuentra en la penúltima posición del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Lo que se le viene a Defensor Sporting

Cerro Largo y Defensor Sporting en el Ubilla de Melo por Copa AUF Uruguay. Foto: @DefensorSp.

Defensor Sporting acumula una racha de siete encuentros sin poder ganar entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay. Por eso este domingo cuando reciba a Deportivo Maldonado en el Estadio Luis Franzini, a partir de la hora 16:00, por la sexta fecha del Torneo Clausura lo hará con el afán de querer cortar esa seguidilla sin sumar de a tres puntos.

De cara a ese encuentro el fusionado de Larriera tiene una baja confirmada y es la de Mateo Caballero. El zaguero de 18 años deberá cumplir con una fecha de suspensión y por lo tanto no estará a la orden para medirse ante uno de los mejores elencos de la Liga AUF Uruguaya 2026 como es el fernandino.