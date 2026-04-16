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El País Ovación Fútbol

Juventud vs. Atlético Mineiro en vivo por Sudamericana: el pedrense visita Belo Horizonte en la segunda fecha

Con ocho bajas a cuestas, pero con la ilusión intacta, el equipo de Sergio Blanco se enfrenta al Galo en Brasil con la misión de sumar después de haber empatado como local en el debut.

El País
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16/04/2026, 17:59
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Camisetas de Juventud de Las Piedras en el Arena MRV para enfrentar a Atlético Mineiro.
Camisetas de Juventud de Las Piedras en el Arena MRV para enfrentar a Atlético Mineiro.
Foto: Juventud de Las Piedras

Por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana, Juventud de Las Piedras visita a Atlético Mineiro en Belo Horizonte. En la primera fecha, a los pedrenses se les escapó sobre la hora la victoria ante Cienciano y tienen la misión de rescatar algo de su viaje a Brasil. El entrenador Sergio Blanco lleva dos partidos en el club (un empate y una victoria), cortó una racha de seis derrotas consecutivas y esta noche intentará hacerle frente a un partido en el exterior, de visitante y con ocho bajas.

En el partido frente al equipo de Cusco, Juventud sufrió la lesión de Ignacio Mujica (fracture de peroné) y se suma a la bajas de Federico Barrandeguy, Martín Cáceres, Rodrigo Chagas, Bruno Larregui, Facundo Domínguez y Rodrigo Rodríguez, todos en sanidad, y Ramiro Peralta que cumplirá esta noche su último partido de suspensión. En Mineiro, Eduardo Domínguez sucedió en el cargo de entrenador a Jorge Sampaoli y lleva dos derrotas consecutivas: una ante Academia Puerto Cabello, líderl del grupo de esta Sudamericana, y viene de caer ante Santos por el Brasileirao.

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Atlético Mineiro vs. Juventud de Las Piedras: alineaciones confirmadas

Día. Jueves 16 de abril
Hora. 19:00
Torneo. Copa Sudamericana, fecha 2
Transmite. DSports y DGO

Atlético Mineiro. Everson; Victor Hugo, Ruan, Vitor Hugo, Renan Lodi; Tomás Pérez, Alan Franco; Caua Soares, Bernard, Tomás Cuello; Reinier.
DT. Eduardo Domínguez.

Juventud de Las Piedras. Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Mateo Izaguirre, Emanuel Cecchini, Facundo Pérez, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz.
DT. Sergio Blanco.

Árbitro. Carlos Ortega
VAR. Nicolás Gallo y Mauricio Pérrez (Colombia).

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