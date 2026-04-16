Juventud vs. Atlético Mineiro en vivo por Sudamericana: el pedrense visita Belo Horizonte en la segunda fecha

Por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana, Juventud de Las Piedras visita a Atlético Mineiro en Belo Horizonte. En la primera fecha, a los pedrenses se les escapó sobre la hora la victoria ante Cienciano y tienen la misión de rescatar algo de su viaje a Brasil. El entrenador Sergio Blanco lleva dos partidos en el club (un empate y una victoria), cortó una racha de seis derrotas consecutivas y esta noche intentará hacerle frente a un partido en el exterior, de visitante y con ocho bajas.

En el partido frente al equipo de Cusco, Juventud sufrió la lesión de Ignacio Mujica (fracture de peroné) y se suma a la bajas de Federico Barrandeguy, Martín Cáceres, Rodrigo Chagas, Bruno Larregui, Facundo Domínguez y Rodrigo Rodríguez, todos en sanidad, y Ramiro Peralta que cumplirá esta noche su último partido de suspensión. En Mineiro, Eduardo Domínguez sucedió en el cargo de entrenador a Jorge Sampaoli y lleva dos derrotas consecutivas: una ante Academia Puerto Cabello, líderl del grupo de esta Sudamericana, y viene de caer ante Santos por el Brasileirao.

Atlético Mineiro vs. Juventud de Las Piedras: alineaciones confirmadas

Día. Jueves 16 de abril

Hora. 19:00

Torneo. Copa Sudamericana, fecha 2

Transmite. DSports y DGO

Atlético Mineiro. Everson; Victor Hugo, Ruan, Vitor Hugo, Renan Lodi; Tomás Pérez, Alan Franco; Caua Soares, Bernard, Tomás Cuello; Reinier.

DT. Eduardo Domínguez.

Juventud de Las Piedras. Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Mateo Izaguirre, Emanuel Cecchini, Facundo Pérez, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz.

DT. Sergio Blanco.

Árbitro. Carlos Ortega

VAR. Nicolás Gallo y Mauricio Pérrez (Colombia).