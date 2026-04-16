Millonarios 0-0 Boston River en vivo por Copa Sudamericana: el Sastre no sufre, pero le cuesta mucho atacar
Luego de caer por 1-0 ante Sao Paulo en su estreno, el equipo de Ignacio Ithurralde sube a la altura colombiana con el objetivo de conseguir unidades para crecer en el grupo.
Segunda presentación para Boston River en la Copa Sudamericana 2026 y la primera como visitante ya que el calendario marca que debe visitar Colombia para enfrentarse a Millonarios (23:00).
El encuentro, a disputarse en El Campín de Bogotá, contará con la transmisión de DSports a través del cable y también de DGO vía streaming.
Ambos vienen de derrotas en su primera fecha porque Boston River perdió con Sao Paulo y Millonarios cayó como visitante ante O'Higgins de Chile.
Millonarios 0-0 Boston River:
Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Alex Moreno, Edgar Elizalde, Danovis Banguero, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Macalister; Rodrigo Contreras, Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.
Boston River: Juan González; Rafael Haller, Marco Mancebo, Kevin Sotto, Lautaro Vázquez; , Andy López, Federico Dafonte; Yair González, Gastón Ramírez, Gonzalo Reyna; Francisco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.
Hora: 23:00
Televisa: DSports y DGO
Estadio: El Campín (Bogotá)
Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).
Asistentes: Christian Lescano y Ricardo Baren
Cuarto árbitro: Robert Cabrera
VAR: Gabriel Gonzale y Luis Quiroz
