Millonarios 0-0 Boston River en vivo por Copa Sudamericana: el Sastre no sufre, pero le cuesta mucho atacar

Luego de caer por 1-0 ante Sao Paulo en su estreno, el equipo de Ignacio Ithurralde sube a la altura colombiana con el objetivo de conseguir unidades para crecer en el grupo.

15/04/2026, 22:50
Andy López en la marca durante el partido entre Millonarios y Boston River por Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

Segunda presentación para Boston River en la Copa Sudamericana 2026 y la primera como visitante ya que el calendario marca que debe visitar Colombia para enfrentarse a Millonarios (23:00).

El encuentro, a disputarse en El Campín de Bogotá, contará con la transmisión de DSports a través del cable y también de DGO vía streaming.

Ambos vienen de derrotas en su primera fecha porque Boston River perdió con Sao Paulo y Millonarios cayó como visitante ante O'Higgins de Chile.

Millonarios 0-0 Boston River:

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Alex Moreno, Edgar Elizalde, Danovis Banguero, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Macalister; Rodrigo Contreras, Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.

Boston River: Juan González; Rafael Haller, Marco Mancebo, Kevin Sotto, Lautaro Vázquez; , Andy López, Federico Dafonte; Yair González, Gastón Ramírez, Gonzalo Reyna; Francisco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.

Hora: 23:00
Televisa: DSports y DGO
Estadio: El Campín (Bogotá)
Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).
Asistentes: Christian Lescano y Ricardo Baren
Cuarto árbitro: Robert Cabrera
VAR: Gabriel Gonzale y Luis Quiroz

