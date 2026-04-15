Palestino 0-0 Montevideo City Torque en vivo por Sudamericana: los Ciudadanos quieren seguir líderes

Después de un gran comienzo con victoria ante Gremio en el estadio Centenario, Montevideo City Torque enfrenta su segundo partido en esta Copa Sudamericana y es en el estadio de La Cisterna ante Palestino, que en la primera fecha empató frente a Deportivo Riestra en Buenos Aires.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se metieron en la fase de grupos del torneo luego de vencer a Defensor Sporting 1-0 en la fase previa y por ese mismo marcador y gol del lateral derecho Eduardo Agüero, vienen de vencer al tricolor de Porto Alegre hace una semana. En mitad de tabla del Torneo Apertura, los Ciudadanos vienen de perder como locales ante Albion, pero todas sus fichas están puestas en el partido de esta noche. Un empate los podría dejar como únicos líderes del grupo.

Enfrente estará Tino-Tino, como le dicen sus hinchas al equipo chileno. En el torneo local están en la segunda mitad de tabla, pero vienen de superar como locales y por 1-0 a Deportes Limache. En su debut en esta Sudamericana, Palestino empató sin goles en su visita a Deportivo Riestra en un partido que tuvo pocas situaciones. Los chilenos deberán mejorar su producción, pero una victoria podría dejarlos en primer lugar del grupo con cuatro unidades.

Palestino vs. Montevideo City Torque: alineaciones confirmadas

Día. Martes 14 de abril

Hora. 21:30

Torneo. Sudamericana, fecha 2, grupo F

Transmiten. ESPN 5/Disney+

Palestino. Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zuniga; Julián Fernández; Bryan Carrasco, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, César Munder; Nelson Da Silva.

DT. Christian Muñoz.

Montevideo City Torque. Francisco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Ramiro Lecchini.

DT. Marcelo Méndez

Árbitro. Derlis Benitez (Paraguay).

Estadio. Municipal de La Cisterna.