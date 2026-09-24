José María Giménez reclamó mano previo al segundo gol de Japón ante Uruguay: así fue la jugada
El capitán de la selección uruguaya pidió una infracción de Junya Ito, uno de los futbolistas que inició la jugada que terminó con el gol de Kento Shiogai para el 2-1 parcial.
Cuando corría el último minuto del tiempo reglamentario en el partido entre Uruguay y Japón por la Kirin Challenge Cup 2026 el capitán José María Giménez reclamó una mano en la jugada previa al segundo gol del equipo nipón.
Todo comenzó con una pelota que el local controló en mitad de cancha. Junya Ito intentó controlar un balón aéreo que pareció golpear su mano derecha y, de inmediato, el jugador uruguayo reaccionó levantando ambos brazos pidiendo que cobrara la infracción.
Sin embargo, el árbitro dejó seguir la jugada que terminó con una asociación de pases dentro del área uruguaya y la posterior definición de Ito entre las piernas del arquero Santiago Mele. Mientras se trazaban las líneas para definir si el jugador estaba o no en fuera de juego al momento de recibir la pelota, Giménez le recriminó la falta al juez, a quien se lo vio molesto. Incluso intercambiaron algunas palabras.
⚽️キリンチャレンジカップ 2026🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) September 24, 2026
🇯🇵日本 x ウルグアイ🇺🇾
📅9/24(木) 📍キューアンドエースタジアム（宮城）
⏰後半アディショナルタイム
上田綺世のスルーパスから塩貝健人が代表初GOAL💪
劇的な勝ち越し弾💣
ここから次の＜夢＞が動き出す
📺地上波フジテレビ系列で生放送中👀… pic.twitter.com/6IgYKQo0Ue
Después se convalidó el gol y el juego prosiguió. Minutos después, ya con la Celeste plantada en ofensiva con la mira puesta en obtener un empate agónico, Japón agarró mal parada a la defensa y terminó estampando el 3-1 definitivo con la definición de Ayase Ueda.
-
Cuándo vuelve a jugar Uruguay en su gira de amistosos por Asia: día, hora y dónde ver el cruce ante Corea del Sur
El 1x1 de Uruguay tras la caída ante Japón en el debut de Forlán: de la eficacia de Araújo al desorden defensivo
Japón 3-1 Uruguay en el estreno de Forlán como técnico: la Celeste hizo un partido que no se refleja en el marcador
¿Encontraste un error?