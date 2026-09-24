Cuándo vuelve a jugar Uruguay en su gira de amistosos por Asia: día, hora y dónde ver el cruce ante Corea del Sur

Uruguay cayó 3-1 ante la selección de Japón en su primera presentación tras quedar eliminado del Mundial en fase de grupos y continuará su gira de amistosos por Asia en el marco de la fecha FIFA de setiembre-octubre. En este contexto, volverá a presentarse el próximo lunes 28 de setiembre ante Corea del Sur.

Será la segunda prueba para Diego Forlán en su estreno como DT interino de la Celeste, en un encuentro que comenzará a las 08:00 de la mañana de Uruguay en el Estadio Mundialista de Seúl.

El último amistoso de la Celeste de Forlán será el martes 6 de octubre a las 10:30 en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

Los partidos son transmitidos en vivo a través de AUFTV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior.

La lista de convocados de Diego Forlán

Diego Forlán en su debut como entrenador de Uruguay, durante el amistoso ante Japón. Foto: @Uruguay

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Emiliano Martínez (por Federico Valverde), Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Entre las principales novedades de la nómina están las presencias de jugadores como Thiago Cardozo, Juan Rodríguez y Facundo Bernal, así como también retornos de la talla de Nahitan Nández y Lucas Torreira. A su vez, vuelven a la nómina otros futbolistas como Christopher Fiermarín, Santiago Mouriño y Martín Satriano.