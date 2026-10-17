Jairo Amaro en su año consagratorio: "Cerro me dio la confianza, me agarré de eso y no quiero que se vaya más”

Jairo Amaro es la “manija de Cerro”, dijo Brahian Alemán, figura albiceleste. Pero eso, según el propio Amaro, se debe a un hecho clave: un cambio de puesto tras el arribo de Alejandro Cappuccio.

Hasta el momento lleva 31 encuentros, tres goles y vio nueve amarillas. “Arranqué en mi posición: volante tapón. Pero llegó Alejandro y me puso en un puesto más ofensivo como el de interior. Por lo que se me dio una racha de goles”, le destacó Amaro (23) a Ovación.

Además, consiguió algo vital como tener continuidad. “Lo que más me hizo mejorar en mi juego fue el tener rodaje, es lo que me faltaba y lo que no estaba pudiendo conseguir desde que debuté en Primera”, dijo.

Amaro debutó en Nacional donde jugó nueve partidos, luego fue a Danubio en el que disputó siete partidos para recalar en el Villero.

Ser una pieza fija en el 11 de Cappuccio es un elemento que atesora. “Para cualquier futbolista sentirse importante te da un toque de confianza extra”, remarcó. “Siento que Cerro me lo dio y me agarré de eso porque una vez que lo conseguí no quiero que se vaya más”, añadió.

Su GPS en los entrenamientos y partidos está marcando que llega a una velocidad de 33 kilómetros por hora y en promedio corre 13 kilómetros por encuentro.

Gran parte de esto se debe al cambio que implementó y es el hecho de entrenar dos veces por semana con un preparador físico luego de trabajar en Cerro. “Lo hago desde el año pasado y siento que es una ayuda extra”.

Eso ha sido muy importante en su evolución como futbolista. “El entrenar aparte, contar con rodaje, cuidarme con el tema de las cargas y la recuperación son elementos que me ayudan mucho”, profundizó.

El compromiso que tiene con Cerro

Jairo Amaro y Alejo Macelli, de Cerro, y Nicolás Queiroz de Wanderers en el partido entre ambos por el Torneo Clausura. Foto. Ignacio Sánchez | El País

Amaro habló de la identificación con Cerro, equipo que desde hacía un tiempo estaba detrás de sus pasos. “Es un club maravilloso, mucha gente lo pinta mal, pero a mí me encanta. La gente se hace sentir y empuja en los partidos”, contó.

Puso un ejemplo. “Mis padres hablan del partido y me dicen: ‘No sabes cómo estaba la hinchada’. Se asombran un montón con eso y es un equipo que te lleva a impulsarte”, apuntó.

Eso, más el hecho de apostar por él y la dura situación que vive por la permanencia llevaron a Amaro a tomar la resolución de quedarse en el Villero, a pesar de que a mitad de año tuvo ofertas para emigrar.

“Hubo propuestas. Trato de manejarme por fuera, que eso se encargue mi representante. Pero sí, estoy comprometido con Cerro de quedarnos en Primera. Siento que debo devolverle al club la confianza que me dio”, contó.

Al momento de mencionar cuáles son sus sueños fue muy claro: “Salvarnos con Cerro, realizar una buena temporada, marcar más goles y me encantaría jugar fuera del país”.

Su etapa en Nacional

Jairo Amaro y Leo Fernández en el clásico de verano Peñarol-Nacional en el Estadio Centenario. Foto: Estefanía Leal

Nacional. El 29 de setiembre de 2024 debutó en Nacional en el triunfo 3-0 frente a Progreso. Jugó ocho partidos más para luego salir. Recordó que a principio de 2025 estuvo cerca de ir a jugar en Europa. “Fue cuando se jugaron los clásicos de verano y salimos campeón de la Supercopa Uruguaya. Tuve la chance de ir al Alavés de España”.

No se dio por intervención de Flavio Perchman, vicepresidente albo. “Flavio me dijo que iba a jugar los clásicos, que me veía bien para el campeonato. Ahí dije: ‘Este es mi año en Nacional, me afirmo para buena’. Fue todo lo contrario, pero todo sirve de experiencia”, indicó.

A pesar de esa situación, el Bolso aparece en su lista de deseos por cumplir. “Me encantaría volver, fue un sueño debutar en Nacional. Estoy agradecido con el club que me abrió las puertas y está claro que a Nacional nunca le diría que no”, cerró.