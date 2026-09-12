Ignacio Laquintana jugará en Vitória: el uruguayo va en busca de minutos con un préstamo hasta fin de año
Tras no ser considerado en Bragantino, el ex Peñarol vuelve a salir cedido, pero continuará jugando en el Brasileirão. Había regresado al equipo paulista proveniente del Huesca.
Ignacio Laquintana saldrá de Bragantino a préstamo por tercera vez. El uruguayo seguirá esta vez su carrera en el Brasileirão al acordar su vínculo con Vitória, quien anunció la cesión hasta fin de año a través de sus redes sociales.
El ex Peñarol —que llegó a préstamo del Huesca al cierre de la temporada europea— buscará ganar minutos fuera del equipo paulista quien no lo tuvo en consideración tras llegar en junio. Su experiencia por el ascenso español también fue difícil para el puntero, que no ve minutos en un partido oficial desde el 5 de abril.
Nacho, que llegó al equipo brasileño en 2023 y que su contrato vence recién a fines de 2027, disputó 65 partidos y anotó seis goles, teniendo ahora su tercera salida a préstamo. En su pasaje por el Santos registró 11 partidos, mientras que en Huesca jugó siete.
Ahora intentará recuperar rodaje en busca de romper también su sequía goleadora. En clubes hace más de un año que no convierte, su último gol fue en el triunfo de Bragantino 4-2 ante Fluminense el 23 de agosto de 2025, mientras que su último festejo fue en el amistoso de Uruguay ante República Dominicana el 10 de octubre.
Vitória marcha en el puesto 11 de su liga con 32 puntos, en zona de Copa Sudamericana y a siete del descenso. Recordar que el año pasado el equipo de Bahía se salvó tras vencer en la última fecha a São Paulo por 1-0, quedando dos puntos por encima de Ceará y Fortaleza —con el empate bajaba por diferencia de gol— que perdieron la categoría.
A raíz de esto Vitória no tuvo actividad internacional este año, mientras que en la Copa do Brasil fue recientemente eliminado en los cuartos de final tras perder el global 3-0 frente a Vasco da Gama, en una serie que culminó hace 10 días.
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