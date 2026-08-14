Otro show del DT de Cienciano, posible rival de MC Torque en Sudamericana, tras golear a Botafogo: "Siguiente pregunta"

Cienciano selló este jueves una histórica goleada por 6-1 frente al Botafogo, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana de Cusco, a más de 3.300 metros de altura, ante unos 35.000 espectadores en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, del Cusco.

La serie de octavos de final de resolverá el próximo 20 de agosto en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, y el ganador enfrentará al ganador de la serie entre Tigre y Montevideo City Torque.

La jornada contó con una nueva perlita del entrenador argentino Horacio Melgarejo, que respondió las preguntas fiel a su estilo. Antes de comenzar la conferencia de prensa, fue enfático al dejar una advertencia que provocó risas de los periodistas. “Por favor, pregúntenme lo que quieran, pero menos por qué no hicimos más goles”, bromeó.

"POR FAVOR PREGUNTENME LO QUE QUIERAN, MENOS PORQUE NO HICIMOS MÁS GOLES"



🤣 Luego de la histórica goleada de Cienciano, 6-1 ante Botafogo por los octavos de la #Sudamericana, Horacio Melgarejo arrancó su conferencia con una advertencia... pic.twitter.com/8TVti2Rp2a — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2026

Durante la conferencia, un periodista resaltó la contundente victoria ante Botafogo, la baja de figuras como Santiago Arias y Carlos Garcés, y el gran nivel de los suplentes. No obstante, también le consultó al técnico cómo planificará los siguientes retos —la revancha en Brasil y su próximo encuentro por la Liga 1—, antes de tildar de preocupante la situación del equipo en el campeonato local.

“¿Preocupante? Siguiente palabra. Siguiente pregunta, por favor”, respondió Melgarejo no sin antes reírse de manera irónica.

🔥 "¿PREOCUPANTE?... SIGUIENTE PREGUNTA" 🔥



😱 Horacio Melgarejo, fiel a su estilo, dejó de lado una consulta en la conferencia de prensa post-goleada 6-1 del Cienciano ante Botafogo pic.twitter.com/Z0Q4EZsLZw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2026

El juego tuvo una gran cantidad de uruguayos porque en el local fueron titulares Maximiliano Amondarain y Cristian Souza, mientras que Gonzalo Falcón fue el arquero suplente.

Por el lado de la visita, Mateo Ponte fue titular y Santiago Rodríguez ingresó desde el banco. No tuvieron minutos Lucas Monzón y Lucas Villalba.

Mateo Ponte y Kevin Becerra en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Los resultados de los partidos de ida de Copa Sudamericana:

- Boca Juniors 3-1 Recoleta

- Bolívar 1-1 Sao Paulo

- Tigre 0-1 MC Torque

- RB Bragantino 0-1 Atlético Mineiro

- Vasco 0-0 Olimpia

- Santos 2-1 Macará

- Cienciano 6-1 Botafogo

Además, se aplazó el partido entre Independiente Santa Fe y River Plate que se iba a disputar en El Campín de Bogotá, pero Conmebol no lo permitió luego de los terremotos acontecidos en suelo colombiano. Ese duelo se disputará el próximo 19 de agosto obligando a que la vuelta sea el 26 de este mes en el Monumental de Buenos Aires.