Copa Sudamericana: Cienciano vapuleó a Botafogo por 6-1 en la altura y con uruguayos de ambos lados

Batacazo y pico el que consiguió Cienciano en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Botafogo. Es que el equipo de Cusco aprovechó la altura de 3.400 y vapuleó 6-1 al conjunto norteño como local sacando una ventaja considerable de cara al encuentro de vuelta a disputarse en Río de Janeiro.

La gran figura del encuentro fue Matías Succar que marcó un hat-trick y aprovechó también los errores de la defensa para ir poco a poco estirando una ventaja que a los 20' era de 2-0 y a los 35' ya era de 4-0 lo que mandó el partido al descanso con el local cuatro goles arriba.

En el complemento llegó el descuento de Matheus Martins que en algún momento ilusionó al Fogao de recortar aún más la distancia, pero no ocurrió, sino todo lo contrario. Neri Bandiera selló su doblete y llegó el tercero de Succar para sentenciar el 6-1 que deja al equipo peruano con un pie entre los ocho mejores del certamen.

El juego tuvo además una gran cantidad de uruguayos porque en el local fueron titulares Maximiliano Amondarain y Cristian Souza, mientras que Gonzalo Falcón fue el arquero suplente. Por el lado de la visita, Mateo Ponte fue titular y Santiago Rodríguez ingresó desde el banco. No tuvieron minutos Lucas Monzón y Lucas Villalba.

El partido de vuelta, en Brasil, se disputará el próximo jueves 20 de agosto desde las 21:30 en el Nilton Santos donde Botafogo irá por la épica. Cabe recordar que el ganador de esta llave será el rival del vencedor de la serie que tiene a Montevideo City Torque arriba por 1-0 ante Tigre a la espera del partido en Uruguay.

Los resultados de los partidos de ida de Copa Sudamericana:

- Boca Juniors 3-1 Recoleta

- Bolívar 1-1 Sao Paulo

- Tigre 0-1 MC Torque

- RB Bragantino 0-1 Atlético Mineiro

- Vasco 0-0 Olimpia

- Santos 2-1 Macará

- Cienciano 6-1 Botafogo

Además, se aplazó el partido entre Independiente Santa Fe y River Plate que se iba a disputar en El Campín de Bogotá, pero Conmebol no lo permitió luego de los terremotos acontecidos en suelo colombiano. Ese duelo se disputará el próximo 19 de agosto obligando a que la vuelta sea el 26 de este mes en el Monumental de Buenos Aires.