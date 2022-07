Hinchas de Villa Española se reunieron en la sede, dijeron que el problema es con Santiago López y niegan dichos de Scotti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La agrupación 79 que integran hinchas de Villa Española se reunió este viernes en la sede del club con el objetivo de dar su versión tras el comunicado difundido por el club en el que denuncian un clima de “extrema violencia”. Unas 20 personas se aglomeraron en la parada de un ómnibus aledaño a la sede con banderas características del club y afirmaron que no les permitieron albergarse en la sede a pesar de la intensa lluvia y el frío.

Al ser consultado acerca de el motivo que los reunía, Matías Costa (vocero del grupo de simpatizantes) afirmó que pretenden erradicar cualquier acto violento. “Desde que el club volvió a jugar en 2013, una vez sola tuvimos inconvenientes y fue entre nosotros en 2016. Fueron dos personas que automáticamente fueron incluidas en la lista negra, siendo el primer club en hacerlo”, expresó.

Luego añadió: “En el día de ayer me comuniqué con Miguel Romero para que en el caso de que hubiesen habido amenazas yo mismo acompañarlo a realizar denuncia, pero hasta hoy no tenemos respuesta”. Respecto a los incidentes en el Parque Palermo afirmó: “El hecho que se denuncia fue puntualmente con el jugador Santiago Lopez a raíz del hecho conocido en el que se tomó los genitales”.

Sobre el vínculo de la agrupación con López expresó: “El diálogo ya hace tiempo que viene tenso porque él está en una postura que creemos que no debe tener. Él no es directivo, es empleado y se debe al club, entonces hay actitudes que él no las debe tener, sobre todo con la hinchada y que no vuelva a pasar que una vez al final del partido quiso pelear con un hincha”.

También criticó los dichos de Diego Scotti, presidente de la Mutual. “Lo que dice Scotti no lo compartimos, la interna del club es institucional. Decir que pertenecemos a Tenfield es una barbaridad”, expresó Costa sobre lo dicho por el presidente de la Mutual vinculando la problemática a los derechos de televisación.