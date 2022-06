Villa Española y su comunicado tras la intervención: “Hoy lo que se impone es la violencia, no nos vamos, nos van”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Villa Española vive momentos complicados luego de la intervención que dispuso el Ministerio de Educación y Cultura luego de la denuncia de un grupo de socios que prosperó ante las autoridades y que ahora generó un clima más que tenso en la institución.

Diferentes han sido los puntos de vista de varios actores políticos y también de la sociedad, pero las muestras de apoyo no demoraron en llegar hacia una institución que había apostado a un rumbo claro en los últimos años.

Lo cierto es que tras la intervención y los hechos que vienen ocurriendo en los encuentros que Villa Española está disputando en el Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional, el club emitió este jueves un comunicado en el que resalta “un clima de extrema violencia”.

“El clima de violencia no es nuevo, es sistemático, incluyendo amenazas de muerte y agresiones físicas que se incrementaron el pasado domingo en el Parque Palermo -con ocasión del partido entre Villa Española y Racing- y en los días subsiguientes, por personas vinculadas al club y ajenas al club. Los hechos de violencia han estado dirigidos específicamente a dirigentes, jugadores y funcionarios, afectando a la masa social, hinchas, simpatizantes, familiares, colaboradores, colaboradoras y colectivos que construyen el proyecto Villa Española - Cultura de Barrio”, expresa la institución en el comunicado.

Cabe recordar que en los últimos días jugadores y dirigentes del club estaban analizando hacer una denuncia policial por diversas amenazas recibidas.



El comunicado de Villa Española

Montevideo, 30 de junio de 2022.



A SOCIAS Y SOCIOS, HINCHAS Y SIMPATIZANTES DE VILLA ESPAÑOLA; A LA OPINIÓN PÚBLICA:



Como es de público conocimiento, el Club se encuentra en una coyuntura que implica una intervención resuelta por el Ministerio de Educación y Cultura con desplazamiento de autoridades, y un clima de extrema violencia que se ha visto potenciado luego de dicha resolución. El clima de violencia no es nuevo, es sistemático, incluyendo amenazas de muerte y agresiones físicas que se incrementaron el pasado domingo en el Parque Palermo -con ocasión del partido entre Villa Española y Racing- y en los días subsiguientes, por personas vinculadas al club y ajenas al club. Los hechos de violencia han estado dirigidos específicamente a dirigentes, jugadores y funcionarios, afectando a la masa social, hinchas, simpatizantes, familiares, colaboradores, colaboradoras y colectivos que construyen el proyecto Villa Española - Cultura de Barrio.



Estas formas recurrentes refieren a un método violento conocido que aplica el poder en el fútbol. Lo que se esgrime como razones, llámese las manifestaciones políticas o las supuestas irregularidades estatutarias, no son más que excusas que ocultan otros intereses. El objetivo de los denunciantes y de los violentos siempre estuvo claro: remover esta directiva por las buenas o por las malas y ser funcionales a ese poder y a esos intereses.



La situación es insostenible. A consecuencia de estos hechos de extrema violencia, en el día de hoy ha decidido abandonar la práctica profesional, el futbolista Santiago “Bigote” López, uno de los goleadores históricos del club, referente fuera y dentro de la cancha. Por los mismos motivos, los integrantes de la directiva y los funcionarios del club afines al proyecto presentarán renuncia en los próximos días. Nuestro lenguaje no es el de la violencia y el miedo, eso es lo opuesto al club que hemos construido. Hoy lo que se impone es la violencia, por eso decimos que no nos vamos, nos van.



Supimos asumir la responsabilidad de dirigir el club desde inicios del 2018, inmerso en infinidad de deudas generadas desde el año 1998, salarios atrasados, reclamos, sin balance económico y al borde de no poder competir. Al día de hoy se saldaron millones de pesos anteriores a nuestra gestión, incluyendo los adelantos de los derechos televisivos. El club tiene una economía saneada para el funcionamiento cotidiano, balances presentados y auditados, importantes mejoras a nivel de infraestructura y un padrón social que ha crecido sustancialmente. En lo deportivo, en lo social y en lo cultural está todo dicho; un club de puertas abiertas, autogestionado, autosustentable, solidario, inclusivo, transparente, horizontal y de barrio.



En el club intervinieron el MEC y la violencia. Al primero respondimos con voluntad democrática y autocrítica, a la segunda respondemos condenándola y apartándonos de esas lógicas, que son las que precisamente queremos erradicar del deporte y del barrio.



Con dolor, impotencia e indignación, pero también con orgullo y la frente en alto, abrazamos y agradecemos profundamente a todos y todas quienes participaron de una u otra manera haciendo que este Villa Española sea posible.



Hoy me declaro al Villa con amor.



Villa Española - Cultura de Barrio