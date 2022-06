Gobierno sale al cruce de las críticas por la intervención de Villa Española

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intervención del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al club Villa Española ha disparado la polémica. Varios socios denunciaron que los estatutos no se han cumplido.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, explicó, en un hilo de la red social Twitter, los motivos de la intervención por parte del Estado en la institucionalidad de Villa Española.



Según el ministro, la cartera actuó porque, ante una denuncia, el organismo está mandatado a hacerlo. “Cuando algunos miembros de una asociación civil entienden que sus autoridades no están cumpliendo los estatutos aprobados, pueden hacer una denuncia ante el MEC”, dijo.



Y agregó: “El Ministerio de Educación no actúa si no hay denuncia”. Y agregó: “El ministerio hubiera actuado del mismo modo cualquiera fuera la orientación (política) de las autoridades”.



Es decir, Da Silveira descartó la existencia de un móvil político partidario detrás de la intervención del club.

En el segundo párrafo de la resolución del Ministerio de Educación se señala que “un grupo de asociados (de Villa Española) denunció la ocurrencia de apartamientos estatutarios por parte de las autoridades de la entidad, tales como incumplimiento de resoluciones de asambleas, vicios formales en la convocatoria a las mismas y la confección de las actas, falta de realización de elecciones, realización de manifestaciones políticas e inexistencia de comisión fiscal en funcionamiento, entre otros”.



El propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió ayer a la intervención del club Villa Española que dispuso el Ministerio de Educación en las últimas horas y dijo que la decisión se debe “a un estatuto que hay que cumplir”.



En una rueda de prensa efectuada ayer en Punta del Este, el primer mandatario acotó: “El gobierno no interviene una institución de este tipo a través del MEC porque quiere; porque se levanta un ministro o alguien interviene; no. Hay un estatuto que hay que cumplir, hay socios que reclaman esta intervención, se dan los supuestos establecidos para esta intervención y es lo que se hace”, señaló el presidente.



Lacalle Pou calificó las críticas desde la oposición como “una opereta vergonzosa”. Desde el Frente Amplio hablaron de “avasallamiento” y “despropósito” por la intervención oficial, señaló el mandatario.

Según supo El País, varios denunciantes fueron parte de las autoridades del club desplazadas de sus cargos cuando la actual directiva de Villa Española resultó electa en las últimas elecciones realizadas en 2020.



La mención, en la resolución del Ministerio de Educación ya citada, de la “realización de manifestaciones políticas” es lo que critican los detractores de esta decisión.

Defensa

Desde las actuales autoridades de Villa Española se dice que muchos clubes se expresan políticamente. Algunas voces recordaron que los planteles tanto de Nacional como de Peñarol lucieron pancartas con la frase “No a la guerra” cuando se desató el conflicto militar entre Rusia y Ucrania hace cuatro meses.



El actual secretario de Villa Española, Omar Cazarré, dijo a El País que el club sí ha tomado “posturas políticas”, y dio varios ejemplos: “Cuando llegó la pandemia, el club tomó la iniciativa de contribuir con alimentos para quienes lo necesitaban”, además de mencionar que Villa Española se ha pronunciado a favor de una actitud inclusiva y no discriminatoria respecto de la colectividad LGBT, entre otros ejemplos.



Pero Carrazé rechazó la afirmación de Da Silveira sobre que Villa Española no haya hecho nada en cuanto a dos incidentes concretos.



“Uno de ellos fue cuando un jugador exhibió una camiseta, que la portaba por debajo de la del club, y que tenía una consigna contra la LUC. Y el otro fue un entrenamiento, que no se hizo en el estadio de Villa Española. Luego de ese entrenamiento, con indumentaria del club, aparentemente jugadores firmaron contra la LUC”.



Carrazé afirmó que a la actual directiva no le interesa, ni tampoco sabe, si dichos jugadores firmaron “en contra de la LUC”, y agregó que Villa Española instó a los futbolistas “a tener cuidado y a no repetir ese tipo de actitudes, porque pueden perjudicar al club, y también a los propios deportistas. Además, sostuvo que Villa Española nunca se involucró institucionalmente, ni lo haría, a favor o en contra de la LUC u otro aspecto político-partidario.



Para él, “el club se mantuvo siempre ajeno” a este tipo de manifestaciones.

“Basta revisar las redes sociales de Villa Española”, continuó, para cerciorarse de que institucionalmente, “nuestro club ha estado totalmente ajeno” a ese tipo de pronunciamientos y reiteró que internamente se le dijo a aquellos jugadores que estuvieron en los incidentes mencionados que no volvieran a hacerlo.



Por eso, siguió, dijo no entender qué más se podría haber hecho a nivel institucional que haberle dicho a los deportistas “esto no se puede repetir”.



Respecto de que hay quienes interpretan que existe una afinidad o cercanía de Villa Española hacia algunos postulados políticos identificados como “de izquierda”, el actual secretario dijo que lo que otros puedan ver “como un acercamiento a tal o cual lugar político partidario”, corre por cuenta de quienes realicen esa evaluación.



“Nosotros estamos absolutamente ajenos a eso, y somos particularmente celosos de que nada dé lugar a pensar que podemos estar en algo político partidario”, dijo Carrazé.



Y agregó: “Cuando esas cosas (por los hechos ya mencionados) pasaron, actuamos en consecuencia y pedimos que no se repitieran”.

Nuevas elecciones para el club intervenido

El secretario de Villa Española Omar Carrazé dijo a El País que una nueva instancia electoral dentro del club -en la que la directiva actual podría ser desplazada, o renovar su mandato- es algo “que tiene que suceder, porque es una garantía. No tenemos nada que ocultar. En el caso de que haya alguna irregularidad, se podrá encauzar. Somos optimistas”.



De acuerdo al secretario, Villa Española cuenta en la actualidad con una cantidad de socios que están habilitados para votar en el club, de unas 300 personas aproximadamente.

Oposición: de “despropósito” a “un disparate”



El Frente Amplio se manifestó en contra de la resolución del Ministerio de Educación y Cultura a través de las redes sociales.



Una de las que se pronunció fue la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien dijo que le “preocupa la situación” de Villa Española. Y añadió: “(Es) una institución que quiero y admiro. El club del barrio donde crecí y en el que crié a mis hijos. Espero que más temprano que tarde” lo “vuelvan a dirigir sus socios y no terceras personas dispuestas por el MEC”.

Por su parte, el senador Óscar Andrade comentó que, “como cualquier organización de barrio, les es muy complejo el seguimiento a pie puntilla de cada artículo del estatuto”, y consideró que la “intervención es un despropósito”.



Además, el senador Alejandro Sánchez se refirió al tema: “La libertad tan repetida en discursos, no es tan clara en la realidad”. En ese sentido, cree que la intervención es con “dudosa justificación”.



A su vez, el senador Daniel Caggiani expresó el jueves de noche: “¡Si se confirma, la intervención en sí ya es un avasallamiento a la institucionalidad deportiva pero además los motivos que se esgrimen son realmente preocupantes! ¡Hay directivos de clubes que se roban todo y aquí el problema es la orientación!”.

Por último, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también se pronunció: “A mi gusto, esto es un disparate. Los servicios de los ministerios pueden intervenir en un club, pero primero trabajan mucho en limar”. Pereira afirmó además que en todos los gobiernos se trabajó en “limar” las diferencias respecto de un club en particular antes de intervenir directamente. Cuando se dice que no hay política pero lo que encendió las alarmas es la política, perdonenmé pero se le está cobrando a Villa Española que se haya jugado por los desaparecidos, por Luisa Cuesta, por la LUC”.