Como le pasó a Valverde, "esto no tiene nada que ver con la política", dijo socio de Villa Española

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Matías Costa, integrante de la comisión que denunció ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el incumplimiento de los estatutos en el Club Social y Deportivo Villa Española, dijo este viernes que en el mes de abril las autoridades dieron la posibilidad a los dirigentes de la institución a que "enderezaran el rumbo", pero que no lo hicieron y eso derivó en la intervención dispuesta este jueves.

"Esto no fue impulsado ahora, esto viene de larga data", dijo Costa entrevistado en Quiero Fútbol (Sport 890) y señaló que durante mucho tiempo le enviaron consultas a Miguel Romero (presidente del club) vía mail o Whatsapp, "y se hicieron cartas a la directiva, que nunca fueron contestadas".



"Después de mucho tiempo de convocar a asamblea comenzaron los vicios más grandes. en esas asambleas, en noviembre, diciembre y enero, hubo vicios de todas formas y se dijo que si no se cumplía con lo establecido, se iba a llevar al ministerio. No se cumplió y se presentó la denuncia en el ministerio, con todas las pruebas", afirmó.

Costa agregó que en abril el ministerio se expidió sobre el tema. "Dijo que el club está ejerciendo de mala manera y da la oportunidad de que enderecen el rumbo para no tener que intervenir, ahí está lo que venimos denunciando. Seguimos aguardando y al no haber avance presentamos otro escrito y terminamos en lo que estamos hoy en día, en la intervención", resumió.



Sobre el vínculo que se ha hecho de este tema con la política, Costa afirmó que él mismo es "de izquierda" y militante sindical. "Es como le pasó a (Federico) Valverde, de una actitud que no tiene nada que ver con la política se llevó a la política", afirmó.



"Yo compartía que se tenía que derogar la LUC, no compartía que lo hiciera en Villa Española", agregó sobre los jugadores que firmaron por la derogación en la cancha del club.

Además, recalcó que el problema no es por el trabajo social del club. En ese sentido, dijo que "lo social es la huerta, es que los niños vayan al Obdulio (Varela, la cancha de Villa Española), es hacer un libro. En eso nadie está en contra".



También la lucha por los detenidos desaparecidos es social, agregó, pero dijo que les parece que "una cosa es una pronunciación y otra pasar al otro extremo" de intervenir una camiseta para salir a jugar.

Nosotros pretendemos que se regularice toda la situación del club y una de las cosas a regularizar es el padrón social del club", agregó.