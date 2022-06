Valverde sobre la foto con Lacalle Pou: "Siento la obligación de sentarme a escribir, casi con lágrimas en los ojos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección uruguaya se despidió con una sonrisa de su gente en el Estadio Centenario al golear 5-0 a Panamá y seguir preparando al equipo para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, hubo una imagen que encendió la polémica: Luis Lacalle Pou, presidente de la República, le entregó el Pabellón Nacional a Diego Godín y se fotografió junto con todo el plantel de la Celeste, pero al momento de capturar ese instante Federico Valverde, que estaba en el sector de atrás, se agachó para acomodarse las medias y la polémica se encendió con algunas acusaciones que hablaban de cierta intencionalidad política por parte del futbolista.

Tras varios días en los que hubo distintas opiniones sobre el hecho, el propio mediocampista del Real Madrid contó su versión en un comunicado oficial difundido vía redes sociales: "No he salido a hablar antes porque consideraba que no tenía que dar explicaciones de mis actos dentro de una cancha de fútbol, pero después de varios días donde recibí muchísimas críticas, siento la obligación de sentarme a escribir, casi con lágrimas en los ojos", inició.

Y añadió: "Siempre fui un chico de perfil bajo. Jamás he levantado la voz y nunca he tenido un problema con nadie. Siempre que puedo intento pasar desapercibido, simplemente por una razón: yo sólo vivo por y para el fútbol. Esta vez, el fútbol me jugó una mala pasada. Es cierto que estaba elongando. Es cierto que me acomodé las medias, pero también es cierto que no estaba prestando atención en el momento que se sacó la foto. Estaba metido en el partido y mi cabeza solo quería jugar a la pelota.

Me fui de Uruguay siendo un niño, pero jamás olvidé donde nací. Amo a mi país y por eso se que merecen mis disculpas".

En último término, expresó: "Perdón. Perdón a los que creen que falté el respeto al presidente. Perdón a los que piensan que falté el respeto al Pabellón Nacional. Perdón a los que se sintieron ofendidos y piensan que tomé partido por una postura política. Quizá no sea la manera que ustedes esperan que defienda un país, pero no sé hacerlo de otra forma que no sea con la pelota en los pies. Perdón y gracias".