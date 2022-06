"Hay un límite que se traspasó y no me parece sano", dijo Cosse sobre intervención de Villa Española

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) decidió desplazar a las autoridades de Villa Española e intervenir la institución para regularizar el uso de las redes sociales, depurar el padrón social y convocar a nuevas elecciones. Ante esto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que el “control de las redes sociales suena a que hay un límite que se ha traspasado” y que no le parece “sano” para Uruguay.

“El estado natural de un club es que lo administren sus socios, no el gobierno”, sostuvo este viernes la intendenta en rueda de prensa. “Espero que esta intervención sea lo más corta posible y que (el club) vuelva a su estado natural de administración a través de sus socios”, apuntó.



“Me preocupa que uno de los elementos de la decisión de la intervención tenga que ver con el control de sus redes sociales o con otros temas expresados en esa resolución", sostuvo.

Exdirectivos del club presentaron una denuncia tiempo atrás en la que sostenían que que no se ha convocado a elecciones como marca el reglamento, que no se han realizado asambleas de Memoria y Balance —y si se han hecho no fueron acorde a los estatutos—, además de considerar que Villa Española se ha transformado de una institución social y deportiva a una con enunciados políticos.



La polémica se ha generado por distintos hechos que, desde el club se consideran reclamos sociales, mientras que un grupo de socios y exdirectivos estiman que son acciones políticas. Por ejemplo, en el tejido de su estadio figuran grandes letras que forman la frase "Nunca Más", vinculada a los desaparecidos de la dictadura militar. Además, la institución hizo una camiseta roja con fotos de desaparecidos, al tiempo que algunos futbolistas firmaron por la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en la cancha del club y lo compartieron en redes.



“Me parece que si (la resolución del MEC) se refiere a la adhesión del club a la causa de 'Verdad y justicia' por el tema de los desaparecidos, esa no es una causa político partidaria, es una causa nacional por los derechos humanos”, destacó Cosse, quien añadió que “no corresponde expresiones de ese tipo en la resolución de intervención del gobierno”.

Consultada respecto a los jugadores que firmaron contra la LUC en la cancha, la intendenta respondió: “No me pongo a revisar las redes sociales de ningún club, no me pongo a revisar las redes sociales de nadie, igual me parece que el control de las redes sociales suena a que hay un límite que se ha traspasado y no me parece sano para el Uruguay”.



A su vez, la intendenta manifestó en su cuenta de Twitter: "Me preocupa la situación de Villa Española, una institución que quiero y admiro. El club del barrio donde crecí y en el que crié a mis hijos".



— Carolina Cosse (@CosseCarolina) June 24, 2022

Miembros de la oposición, así como Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se expresaron respecto a la intervención en el club. "Este acto es muy peligroso como antecedente ya que viola la libertad de expresión, el trabajo social y cultural que llevan adelante no solo hacia el barrio sino a toda la sociedad", sostienen desde esta última agrupación.