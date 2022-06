Villa Española: jugadores y dirigentes evalúan presentar denuncia policial por amenazas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jugadores y dirigentes de Villa Española recibieron amenazas durante el partido que se disputó en el Parque Palermo contra Racing, informó esta mañana a Ciudad Viva (TV Ciudad) Omar Cazarré, secretario general desplazado del club tras la intervención dispuesta por el Ministerio de Educación (MEC) la semana pasada.

En diálogo con El País, Cazarré señaló que esta tarde probablemente definirán realizar una denuncia policial por el episodio de ayer, que "no es nuevo", según indicó. En diciembre, contó, en asambleas del club recibieron amenazas del tipo "te vamos a matar", "sabemos donde vivís", tanto a él, como al presidente desplazado, Miguel Romero. Además, hubo "pintadas" cerca de la casa del jugador Santiago "Bigote" López.

"En el día de ayer fue más de lo mismo, con alguna gente que identificamos y otra que no hemos visto, que no es el del club", destacó Cazarré.



En ese grupo, que estimó de unas 20 personas, estaba "un expresidente del club", así como otros que presentaron la denuncia ante el MEC que derivó en la intervención. "Un grupo de 20 personas quizás, de las cuales capaz que cinco eran hinchas, (entre ellos) dos o tres son socios", señaló.



Entre los muchos gritos que recibieron, varios les decían que se fueran del club o que los iban a echar, dijo Cazarré.

El funcionario desplazado añadió que hubo "algunos gritos para algunos jugadores en particular, y luego que terminó el partido también". Aseguró que "no respondieron a las provocaciones"



Producto de los gritos con el tenor que planteó Cazarré, los jugadores "estuvieron encerrados 45 minutos en el vestuario" tras el partido contra Racing, sostuvo.



Consultado sobre por qué después de lo que narró no se hizo ayer mismo la denuncia policial, respondió que están "evaluando" la situación, aunque adelantó que "el escenario más probable es que va a ser hacer una denuncia".

"Decidimos tranquilizarnos y ver qué medidas tomar más a grandes rasgos para ver qué camino seguir, pero probablemente se haga algún tipo de denuncia", manifestó.



El País informó ayer que los jugadores de Villa Española mostraron varias pancartas realizadas en cartón en la salida a la cancha, las que provocaron polémica por todo lo que se generó alrededor de la determinación del MEC.