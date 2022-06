Da Silveira dijo que encontraron "denuncias guardadas en cajones" contra asociaciones civiles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, señaló este lunes que al asumir el gobierno encontraron denuncias "guardadas en cajones" contra asociaciones civiles, mientras transcurre el debate político por la intervención del club Villa Española resuelta la semana pasada.

"Si se recibe una denuncia y el ministerio no hace nada, situación que en el pasado se dio con alguna frecuencia, el ministerio está omiso porque tiene la obligación de actuar ante una denuncia", destacó esta mañana el jerarca en diálogo con Doble Click (Del Sol).

"El ministerio (MEC) no actúa por voluntad propia, no dice 'hoy vamos a salir a investigar este club', por la razón que sea. Solo actúa cuando se recibe una denuncia", subrayó.



"Cuando nosotros llegamos encontramos guardadas en cajones denuncias que no se habían diligenciado, o que apenas se habían diligenciado", dijo el ministro, quien prefirió no dar más detalles de los casos a los que aludía. "No quiero dar nombres porque estoy involucrando a asociaciones", dijo Da Silveira.

Ante la repregunta de si hubo una decisión política de la actual oposición de haber encajonado esas denuncias, manifestó: "No tengo idea. Nosotros cumplimos con nuestro deber". En ese sentido, dijo que no en todos los casos se pudo actuar por los plazos previstos. "En los casos que pudimos, los retomamos", dijo.



"Creemos en la importancia de las reglas, en la importancia de las normas. Creemos que lo jurídico está por encima de lo político, y no al revés. La razón principal es que las normas protegen a los débiles", enfatizó el secretario de Estado esta mañana.



Sobre el caso puntual de Villa Española, dijo que "los denunciantes señalaron muchos apartamientos de lo que dicen los estatutos". Agregó que las últimas elecciones "no se hicieron" como lo establece el estatuto y que "no había comisión fiscal en funciones". El ministro señaló que ambas razones son motivo para que "el MEC intervenga en cualquier asociación".



"Acá el problema no es que haya o no política. Lo único en que se fija el ministerio es si lo que pasa en los hechos es compatible o no con lo que dice el estatuto", subrayó.



Consultado sobre si la directiva no debería haber permitido que se firme contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) en las instalaciones del club, dijo que "tendría que haberlos observado de algún modo y dejar constancia de eso, que no hay".



"Los jugadores no están en cuestión. El MEC no está examinando el comportamiento de los jugadores", remarcó en referencia a que hicieron campaña por la derogación de la LUC.