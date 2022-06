Las pancartas que mostraron los jugadores de Villa Española que generaron polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el mediodía de este domingo Villa Española jugó su primer partido posterior a la decisión del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de intervenir a la institución y fue con derrota 3-2 contra el líder Racing, en el encuentro que se jugó en el Parque Palermo.

Los jugadores de Villa Española mostraron varias pancartas realizadas en cartón en la salida a la cancha, las que provocaron polémica por todo lo que se generó alrededor de la determinación del MEC.

En las mismas, se podían leer los siguientes mensajes, entre otros: "La primera independencia es leer"; "Nunca más"; "Construcción social y cultural"; "En el Villa se siembra"; "El Villa de pie"; "Al Villa con amor"; "Cultura de barrio".

⏱️ Final del partido en el Palermo.@racingcluburu 3 - 2 Villa Española



⚽ @Diegonzalezzz9

⚽ Bigote López



El equipo luchó y vendió carísima la derrota.

¡A seguir trabajando para volver al triunfo!#CulturaDeBarrio ❤️💛💜



📷 @fotos_mb pic.twitter.com/t8dDQM4opo — Villa Española (@VillaEspOficial) June 26, 2022

La idea de mostrar esos mensajes en cajas de cartón abiertas fue del propio grupo de jugadores. "La verdad que para quienes estábamos ahí fue movilizante", le dijo a Ovación Miguel Romero, quien hasta la intervención era el presidente de la institución.

Vale recordar que el MEC decidió desplazar a las autoridades actuales de Villa Española, intervenir la institución por un término de hasta seis meses y nombrar al Dr. Leandro Iglesias como interventor con el objetivo de regularizar el uso de las redes sociales, depurar el padrón social y convocar a nuevas elecciones.

De esta forma se saldó la denuncia presentada hace algún tiempo por exdirectivos del club que sostienen que no se ha convocado a elecciones como marca el reglamento, que no se han realizado asambleas de Memoria y Balance —y si se han hecho no fueron acorde a los estatutos—, además de considerar que Villa Española se ha transformado de una institución social y deportiva a una con enunciados políticos.

Esto generó, entre otras cosas, que Pablo Da Silveira, ministro de Educación y Cultura, salga al cruce de las críticas recibidas por la intervención y lo hizo a través de un extenso comunicado en su cuenta de Twitter donde las define como "una opereta vergonzosa".