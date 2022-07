Reunión entre AUF y gremiales tras hechos de violencia: sin fecha para la vuelta del fútbol y medidas a estudiar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Viernes de reunión en el fútbol uruguayo. El Estadio Centenario recibió al Ejecutivo de la AUF, el área de seguridad de la AUF, integrantes de AUDEF, AUDAF, Mutual e incluso de Villa Española en un encuentro donde se trazó una ruta de trabajo tras loos hechos de violencia ocurridos en el club que llevaron al parate de la actividad.

Diego Scotti, presidente de la Mutual de Jugadores, dialogó en conferencia de prensa tras una reunión que duró cerca de tres horas en el escenario deportivo.

"Hablamos de la problemática que nos convocó, sobre la que hay que trabajar y se van a generar desde el lunes otras reuniones porque los hechos de violencia exceden al fútbol. Habrá que tomar medidas ejemplares para que estas cosas no sucedan mas", sostuvo Scotti.

Entre esas reuniones que se darán a futuro, ya están fijadas tres entre los actores del fútbol y Secretaría Nacional del Deporte, Ministerio de Educación y Cultura y también Ministerio del Interior.

"Las soluciones tendrán que salir de estas reuniones. Como gremio nos vamos a asesorar, analizar y veremos cómo seguimos. Tiene que haber un compromiso del estado, de la AUF, de los gremios y de los clubes. Tenemos que trabajar en conjunto para encauzar esto porque se está tornando complejo. La escalada de violencia viene en aumento y tendrán que estar dadas las garantías para volver a la actividad, pero esa garantía hay que generarla porque así es difícil que se siga compitiendo", afirmó Scotti.

Precisamente sobre el regreso a la actividad también se pronunció, pero aseguró que por el momento no hay una fecha específica para el retorno del fútbol, aunque contar con las garantías y las reuniones que se tendrán a futuro pueden empezar a allanar el camino.

Sobre este detalle aseguró: "El tema principal es la violencia, la escala de violencia que sucede y ese el foco nuestro, lo otro (el regreso a la actividad) hoy es secundario, lo principal es atacar los hechos de violencia. Lo que hay que investigar son las amenazas. La justicia y el área de seguridad de AUF tendrán que trabajar para ver de donde vienen".

El exfutbolista también se refirió al trasfondo que pueden tener estas situaciones que se están sucediendo en el fútbol uruguayo y que le adjudicó a varios aspectos: "El trasfondo de todo lo que pasa es político sin duda, se están renegociando los derechos, está la famosa Liga (Profesional) que quieren crear algunos porqque no son todos, hay elecciones en AUF. Y sin ir más lejos en las elecciones de la Mutual la pasamos mal".

"El futbol tiene que ser independiente y tener transparencia y que el dinero que hoy se lo quedan terceros llegue al fútbol para mejores condiciones, salarios, competencia, para el hincha y los que trabajamos en esto", agregó.

¿Cómo trabajar sobre esos derechos? "Negociando de mejor forma. Así se corta esto", admitió sobre los derechos de la TV. "Hoy tenemos un contrato atado hasta 2025 que se renovó en 2016 que es nefasto. La decisión que tomaron los dirigentes de ese momento no se puede repetir. Hay que ir con contratos a corto plazo porque no podemos seguir regalando el dinero que queda en nuestro fútbol y no nos llega y los millones de dólares que hemos perdido. El fútbol no es pobre, está empobrecido", sentenció.

Ignacio Alonso: "Vamos a reforzar todos los elementos de seguridad"



El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, presente en la reunión, también dialogó con la prensa al salir de la misma y admitió: "La Mutual la semana anterior tuvo un caso de violencia sobre el que estuvo muy cerca de parar la actividad pero desde la AUF se aseguraron ciertos compromisos que se ejecutaron y se valoró el accionar rápido, pero esta situación rebasó todos los límites".

"Tenemos detectado el mapa de riesgo con lo que le toca a vivir a planteles y entrenadores, a veces con situaciones generales y otras puntuales como la que ocurrió en Villa Española de un tiempo a esta parte", agregó Alonso.

"Sabemos que hay actuaciones de Fiscalía a través de uno de sus representantes (el fiscal Fernando Romano) y ponemos a disposición todas la herramientas y recursos que nuestra AUF dispone, no solo por lo que pasó, sino por lo que pueda pasar para adelante", sentenció.