Paralización del fútbol: plazos, argumentos, postura de la Mutual y Villa Española

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) decidió ayer a la tarde realizar un paro, por lo que se suspendió la cuarta fecha del Torneo Intermedio que se iba a jugar desde esta noche con el partido que protagonizarían Nacional y Plaza Colonia en el Gran Parque Central.

¿La causa? Las amenazas y el clima de violencia que están atravesando algunos de sus asociados que juegan en Villa Española, que hicieron insostenible la situación.



“La directiva de Villa Española ha denunciado públicamente graves hechos de violencia que se están suscitando en el seno de la institución, violencia sufrida por futbolistas, dirigentes y funcionarios. Hechos que involucran agresiones físicas y amenazas de muerte”, empieza el comunicado de la MUFP.

Y agrega que “desde siempre. asumimos el compromiso de trabajar en la erradicación de la violencia, debiendo exigir a todos los actores del fútbol igual compromiso, único camino para sanear nuestro fútbol. Es por esto, que la Mutual resuelve parar la actividad del fútbol uruguayo profesional”. Y es claro a la hora de realizar un pedido: “Exigimos a las autoridades competentes que de forma urgente se investigue con el fin de esclarecer los hechos de violencia públicamente denunciados, y se brinden las garantías necesarias para la normal práctica de nuestra profesión”.

Según pudo saber Ovación ya hace varios días que la directiva de la Mutual, quien es presidida por Diego Scotti, estaba al tanto de las situaciones que estaban aconteciendo en Villa Española y que ayer fueron denunciadas en un comunicado. Hubo una reunión el miércoles y ayer se determinó la paralización del fútbol. Ovación se intentó comunicar con directivos del gremio, pero con amabilidad respondieron que no hablarían hasta hoy, para dar más detalles de la decisión adoptada y respaldada por sus asociados.

“Desde la Mutual no vamos a mirar hacia el costado y no vamos a ser cómplices de la violencia impuesta por terceros ajenos a la práctica del deporte que únicamente generan daño a nuestro fútbol y a nuestra sociedad”, concluye el comunicado de la Mutual.



No hay respuesta sobre si la decisión es solamente por este fin de semana o si se extenderá más días. Pero sí aclararon fuentes de la Mutual que esto corresponde directamente con las amenazas recibidas, y que nada tiene que ver con la intervención de Villa Española por parte del MEC.

Como señaló el club afectado, “Bigote” López decidió dar por terminada su carrera como profesional (hizo un gol el fin de semana en el 2-3 contra Racing, antes del parate que empezó en la Segunda División), las autoridades intervenidas determinados renunciar en los próximos días, así como también el cuerpo técnico que encabezaba Diego Franco: “La renuncia es presentada en apoyo a la comisión directiva y funcionarios, que fueron amenazados y vieron forzada su salida de la institución. Hechos que repudiamos enfáticamente. Agradecemos la confianza brindada por ellos, jugadores e hinchas de verdad. #CulturaDeBarrio” publicó el entrenador en su salida de la institución.