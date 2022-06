Copa AUF Uruguay: Basáñez venció 1-0 a Ituzaingó, pero ¿por qué no se transmitió el partido?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el triunfo por 1-0 de Basáñez sobre Ituzaingó este jueves finalizó la Fase Inicial de la Copa AUF Uruguay, que ya tiene a sus ocho equipos clasificados para la Fase 1, la cual a su vez vio completado su cuadro. Sin embargo, este último juego tuvo una situación inesperada: se anunció que iba a ser televisado y ello no ocurrió. ¿Qué pasó?

Ninguno de los ocho primeros encuentros del novel certamen fueron emitidos en directo. Apenas uno (Oriental-Bella Vista) se transmitió en diferido y se explicó en el momento que ello fue porque ambos son equipos AUF. Estaba claro que los encuentros entre los clubes AUF se podían transmitir, pero había (y siguen habiendo) grises en cuanto a la situación con los equipos OFI, ya que éstos no vendieron sus derechos para otro torneo que no sea el Nacional de Clubes del Interior.

Se hicieron las averiguaciones correspondientes y, según se explicó desde la AUF a Ovación, se llegó a la siguiente conclusión:



- Partido AUF vs AUF se puede transmitir

- Partido OFI vs. OFI no se puede emitir

- Partido AUF local vs. OFI visitante es un gris tirando a claro por el peso de la localía

- Partido OFI local vs. AUF visitante es un gris tirando a oscuro por la misma razón de localía

En las horas previas al partido desde Tenfield se hizo la consulta a la AUF sobre las posibles consecuencias de emitir el Basáñez (AUF)-Ituzaingó (OFI) y desde la casa del fútbol se le explicó lo ya expuesto: gris claro. Al no tener certezas absolutas, Tenfield decidió no transmitir el partido por más que ya tenía la logística destinada para ello.

Los clasificados

La semana pasada se habían clasificado para la Fase 1 Tacuarembó, Lavalleja, Bella Vista y Durazno FC. Esta semana lo hicieron Canadian, Basáñez, Alto Perú y Quilmes de Florida.

Como se esperaba, hubo predominio de los equipos AUF. Solo avanzaron dos de OFI: Lavalleja (en un choque con otro equipo OFI como fue el también minuano Barrio Olímpico) y Quilmes de Florida, que dejó por el camino a Platense al vencerlo 2-0.

De acuerdo a esto, los emparejamientos para la Fase 1 (en la que se unen clubes de Segunda División y que disputarán 48 equipos a partido simple y los ganadores avanzarán— son:

- Canadian-Racing

- Salto FC-Huracán de Paysandú

- Tacuarembó FC-Central Español

​- Wanderers de Tacuarembó-Artigas

- Universitario de Salto-Sud América

- Paysandú FC-Bella Vista de Paysandú

- Lavalleja-Atenas

- Mar de Fondo-Huracán

- Basáñez-Uruguay Montevideo

- Palermo de Rocha-Piriápolis

- Rocha FC-Paso de la Arena

- Lavalleja de Rocha-Huracán Buceo

- Bella Vista- Rampla Juniors

- Río Negro de San José-Wanderers de Santa Lucía

- Alto Perú-Juventud

- Parque del Plata-Universal de San José

- Potencia-La Luz

- Juanicó-Sportivo Italiano

- Durazno FC-Cerro

- Porongos de Flores-Boquita de Sarandí Grande

- Quilmes-Villa Española

- Deportivo Colonia-Santa Emilia de Cardona

- Laureles de Fray Bentos-Colón

- Los Halcones-Sp. Barracas de Dolores

