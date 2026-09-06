“Hice los méritos para ir al Mundial”: Santiago Mouriño, reservado por Forlán para los amistosos de Uruguay

La selección uruguaya está en el ínterin de un nuevo ciclo mundialista y renueva las ilusiones de los futbolistas que ansían ser convocados. Diego Forlán será el entrenador de la Celeste para los próximos amistosos de fecha FIFA y entre sus reservados hay varios futbolistas que dan cuenta de un cambio generacional. Entre ellos está Santiago Mouriño, de gran presente en el Villarreal y que lamentó no haber sido convocado al último Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Mouriño, defensor central de 24 años que puede hacer las veces de lateral derecho, surgió de Nacional y el Atlético de Madrid compró su ficha luego de haber pasado por Racing. Se fue cedido al Zaragoza y luego pasó por Alavés y Villarreal. En el Babazorro y en el Submarino Amarillo sostuvo un gran rendimiento y creyó que pudo ser convocado por Marcelo Bielsa para la última Copa del Mundo.

“Me dolió no estar en el Mundial, siempre duele. Cuando llegué a Europa, en 2023, lo veía lejos, sería más normal que no fuera, pero hoy que pasó todo muy rápido y crecí como jugador, creo que estaba al nivel. Obviamente duele, pero también hay que aceptar la decisión del entrenador, él llevó a los que creyó mejores”, declaró Mouriño en entrevista con Punto Penal de Canal 10 y manifestó creer haber hecho los méritos suficientes para tener un lugar en la Celeste.

“Me queda la espina porque hice una buena temporada y acumulaba otra buena en Alavés. Hice los méritos para ir, pero obviamente la decisión es del entrenador y llevó a los que creyó que estaban mejor en ese momento”, reconoció.

“La esperanza siempre está y uno juega en el club para estar en la selección. Obviamente esperaba la reserva con ansias. Lo vengo haciendo bien en estos partidos y uno siempre quiere estar. Además en un nuevo comienzo, sería bueno empezar con la selección”, analizó el defensor.

El interinato de Diego Forlán como entrenador y el inicio de un nuevo ciclo mundialista en la selección uruguaya les devuelven la ilusión a muchos futbolistas que no estaban tan en consideración para el cuerpo técnico saliente. Mouriño, además, reconoció que la llegada de Forlán puede ayudar en otros aspectos.

“Creo que es una buena decisión porque la gente en Uruguay se había distanciado un poco de la selección por el tema del entrenador anterior y Forlán hace que se una nuevamente la selección y para Uruguay es un gran nombre. Obviamente desearle lo mejor y ojalá pueda formar parte también”.