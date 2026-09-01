Gonzalo Petit vuelve a ser cedido por Betis hasta final de temporada: el ex Nacional ya fue presentado en Cádiz

El Cádiz, de la Segunda división española, ha anunciado este martes, último día del plazo de fichajes del mercado de pases, la incorporación del delantero Gonzalo Petit, cedido por el Betis hasta final de temporada.

Está previsto que el uruguayo pase reconocimiento médico esta mañana y el miércoles se incorpore a los entrenamientos a las órdenes de su nuevo entrenador, Albert Celades.

𝘼𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙚𝙡 𝙍𝙚𝙖𝙡 𝘽𝙚𝙩𝙞𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙡𝙖 𝙘𝙚𝙨𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙂𝙤𝙣𝙯𝙖𝙡𝙤 𝙋𝙚𝙩𝙞𝙩



💛 ¡Bienvenido, Gonzalo!



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Petit, de 19 años, llegó al club en julio del año pasado y ya había sido cedido pasado al Mirandés y al Granada, equipos de la Segunda División española en los que jugó la campaña anterior.

El Betis pagó casi 5 millones de euros a Nacional, pero el jugador no entró en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, por lo que fue cedido al equipo burgalés hasta enero (21 partidos, 5 goles) y a los granadinos desde febrero a mayo (16 encuentros, 3 tantos).

Ahora, el ex jugador de Nacional, con contrato hasta junio de 2031, comenzó la pretemporada con el Betis y participó en algunos de los amistosos disputados por el conjunto de Pellegrini.

Sin embargo, una lesión muscular lo mantiene inactivo desde hace dos semanas y no había sido inscrito para las tres primeras jornadas de LaLiga por tener copadas el Betis las tres plazas de extranjeros.

Con información de EFE.