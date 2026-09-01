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El País Ovación Fútbol

Gonzalo Petit vuelve a ser cedido por Betis hasta final de temporada: el ex Nacional ya fue presentado en Cádiz

El delantero de 19 años, que llegó a Europa en julio del año pasado, ya había sido cedido al Mirandés y al Granada, equipos de la Segunda División española.

El País
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01/09/2026, 09:57
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Gonzalo Petit pasa del Betis a Cádiz en calidad de préstamo.
Gonzalo Petit pasa del Betis a Cádiz en calidad de préstamo.
Foto: Cádiz.

El Cádiz, de la Segunda división española, ha anunciado este martes, último día del plazo de fichajes del mercado de pases, la incorporación del delantero Gonzalo Petit, cedido por el Betis hasta final de temporada.

Está previsto que el uruguayo pase reconocimiento médico esta mañana y el miércoles se incorpore a los entrenamientos a las órdenes de su nuevo entrenador, Albert Celades.

Petit, de 19 años, llegó al club en julio del año pasado y ya había sido cedido pasado al Mirandés y al Granada, equipos de la Segunda División española en los que jugó la campaña anterior.

El Betis pagó casi 5 millones de euros a Nacional, pero el jugador no entró en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, por lo que fue cedido al equipo burgalés hasta enero (21 partidos, 5 goles) y a los granadinos desde febrero a mayo (16 encuentros, 3 tantos).

Ahora, el ex jugador de Nacional, con contrato hasta junio de 2031, comenzó la pretemporada con el Betis y participó en algunos de los amistosos disputados por el conjunto de Pellegrini.

Sin embargo, una lesión muscular lo mantiene inactivo desde hace dos semanas y no había sido inscrito para las tres primeras jornadas de LaLiga por tener copadas el Betis las tres plazas de extranjeros.

Con información de EFE.

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