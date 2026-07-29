Mirá la asistencia de Gonzalo Petit en la goleada del Betis al Lyon, mientras pelea un lugar en el equipo

Mirandés, primero. Granada, después. Fueron los equipos que recibieron a préstamo a Gonzalo Petit desde el Betis, club dueño de su ficha, pero con el que aún no pudo disputar minutos oficiales teniendo en cuenta que no contó con la chance de permanecer en él durante la temporada. Para la campaña 26/27 eso podría cambiar y para ello trabaja.

Sin ir más lejos, lo hace con buenos rendimientos y aprovecha cada chance que el chileno Manuel Pellegrini le otorga ya que este miércoles sumó apenas 20 minutos, pero le alcanzaron para darle la asistencia a Rodrigo Riquelme que marcó el 4-0 en la goleada de los andaluces frente al Lyon de Francia.

El espigado delantero surgido en Nacional apareció muy solo por banda derecha, levantó la cabeza y jugó para el ex Atlético de Madrid que definió de muy buena manera para sentenciar la goleada en la ciudad de Cádiz, donde se disputó el encuentro amistoso.

¡CAYÓ EL CUARTO! ¡GOOOOL DEL BETIS!⚽️



Desdoble endemoniado que corona Riquelme pic.twitter.com/Jj96SYcpwx — Claro Sports (@ClaroSports) July 29, 2026

En este partido quien volvió a ser titular fue Facundo Bernal que desde que arribó desde el Fluminense de Brasil disputó dos partidos y ambos desde el arranque cumpliendo con una buena función en el mediocampo, lo que podría asegurarle una plaza para el inicio de la temporada oficial.

En relación a Petit, los ocho goles en 37 partidos en el fútbol español con las camisetas de Mirandés y Granada no solo le dieron confianza, sino también una vidriera para que Betis vuelva a tenerlo en cuenta lo que, según medios españoles, se está analizando seriamente, lo que podría suponerle ser parte del plantel principal sin volver a salir cedido.

Si bien el mercado abierto puede jugarle una mala pasada porque puede llegar otro competidor o incluso que otro equipo se interese en él, también puede ser a favor del uruguayo en caso de que alguna institución muestre interés por el colombiano Cucho Hernández o el ghanés Kwame Sosu, los otros delanteros centros que hoy tiene el plantel, a los que se suman atacantes como Anthony, Abde, Pablo Fornals o el propio Rodrigo Riquelme.

Mientras tanto, el hecho de que se siga considerando como extracomunitario —ya que le falta una temporada completa para solicitar el pasaporte español— también atenta con sus posibilidades por los otros futbolistas que se encuentran en las mismas condiciones que a esta altura ya son tres.