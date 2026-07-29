Darwin Núñez volvió a jugar con Al Hilal luego de casi seis meses en un amistoso que terminó en derrota

El futuro de Darwin Núñez es una de las grandes incógnitas del mercado actual. El uruguayo, que viene de defender a la Celeste en el Mundial 2026, sigue siendo jugador del Al Hilal de Arabia Saudita —con el que tiene contrato hasta junio de 2028—, pero crecen con fuerza los rumores de una salida, ya sea al mercado de Europa o incluso al de Estados Unidos.

Mientras tanto, se sumó a los trabajos del conjunto árabe en los últimos días. La pretemporada de los dirigidos por Simone Inzaghi se viene desarrollando en Austria y como suele ocurrir incluye amistosos además de los entrenamientos habituales y el artiguense formó para del último encuentro realizado por el último subcampeón de la Liga de Arabia.

Tuvieron que pasar exactamente 162 días para que Darwin Núñez vuelva a lucir la camiseta del Al Hilal. Fueron prácticamente seis meses teniendo en cuenta que su último juego con el equipo árabe fue el 16 de febrero de este año en la victoria por 2-1 ante Al Wahda por la Champions League de Asia, el único torneo en el que estaba habilitado a jugar el delantero, teniendo en cuenta que había sido retirado de la nómina de la liga por falta de cupos de extranjeros.

Este miércoles, Núñez ingresó en el once inicial de Al Hilal que se enfrentó al MC Alger —equipo de Argelia— que se terminó quedando con la victoria por 2-0 con un gol en cada tiempo. El uruguayo disputó los primeros 45 compartiendo el ataque con el brasileño Malcom y el marfileño Mohamed Kader Meite. Para el segundo tiempo, el francés Karim Benzema entró en lugar del artiguense.

Soufiane Bayazid y Mohamed Benkhemassa fueron los autores de los goles con los que el equipo argelino sorprendió al elenco árabe que venía de vencer a Sturm II por 2-1 y al Mamelodi Sundowns por 2-0 en otros de los amistosos previos al inicio de la temporada oficial que será el próximo 14 de agosto ante Al Faisaly por la Liga de Arabia.