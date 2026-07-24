Los sondeos por Darwin Núñez, el drama de Nico de la Cruz y la vuelta de Giorgian Arrascaeta post Mundial 2026

El Mundial 2026 de la selección de Uruguay golpeó duro. Hay varios jugadores que quedaron en el ojo de la tormenta y ahora buscan levantarse. Entre ellos están Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.

El oriundo de Artigas tendría los días contados en el fútbol de Arabia Saudita, lugar en el que jugó muy poco. Durante la Copa del Mundo, se manejó la posibilidad del Liverpool inglés de volver a ficharlo pero Al-Hilal pidió una gran cantidad de dinero y la posibilidad se complicó. La otra chance proviene desde Cataluña, ya que varios medios apuntan a que el Barcelona lo quiere. Atlanta United, de la MLS, también consultó condiciones.

El tema físico que aqueja a Nicolás de la Cruz

El cruce entre Nicolás De la Cruz y Nico Williams durante el Uruguay vs. España por el Mundial 2026. Foto: CARL DE SOUZA/AFP fotos.

Lo de Nicolás de la Cruz está relacionado al componente físico. Pasó un año del mensaje filtrado, donde el que era el médico jefe del Flamengo, José Luiz Runco, mencionaba queel Bolita padecía una lesión crónica e incurable en la rodilla derecha.

En esa línea, ESPN hizo un seguimiento del uruguayo tras ese suceso y arrojó quejugó 14 partidos en la segunda parte del 2025, en los que acumuló 580’. Completó un partido y fue el 19 de setiembre contra Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa.

En 2026 lleva disputados 22 encuentros con el Fla con los que suma 656 minutos y aún no terminó un partido entero. Con la Celeste jugó los tres duelos de la fase de grupos del Mundial como suplente sumando 83’.

Un aspecto positivo

El miércoles Giorgian de Arrascaeta volvió a jugar en el Flamengo tras casi tres meses. El Cocho se fracturó la clavícula y luego un desgarro lo dejó sin jugar la Copa del Mundo 2026. Su vuelta es fundamental para el Flamengo y la selección uruguaya.