Fútbol, charlas y la presencia del Kun Agüero: comenzó nueva edición del Torneo Pioneros organizado por Albion

La tercera edición del Torneo Internacional Pioneros U16, certamen organizado por el Albion que ha logrado consolidarse como una parada obligatoria en el calendario juvenil sudamericano, comenzó ayer y se extenderá hasta el sábado 28 de febrero.

Serán cuatro días de puro fútbol: 36 partidos, 12 equipos y seis países representados. Para quienes quieran seguir de cerca a las futuras promesas, todos los encuentros serán transmitidos en vivo por el canal de YouTube de Albion.

Además, los partidos del "Pionero" y de la selección uruguaya tendrán acceso libre para el público en la Cancha 1 de la Ciudad Deportiva del club. La gran novedad de este año es que el torneo trasciende el césped.

Torneo Internacional Pioneros U16, certamen organizado por el Albion.

El jueves 26, al finalizar la segunda jornada, se llevará a cabo la primera edición del Albion Connect, un espacio de intercambio profesional abierto a todo público. Aprovechando la diversidad cultural y metodológica de los participantes, referentes de instituciones de la talla de Talleres de Córdoba, Red Bull Bragantino, Coritiba FC, Sporting Cristal y la selección uruguaya se reunirán en una mesa redonda con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos actuales en la formación de futbolistas.

El club lo define como una oportunidad de oro para entrenadores, preparadores físicos y apasionados de la gestión deportiva. Las entradas están disponibles a través de la página oficial de AUFTickets.

Torneo Internacional Pioneros U16, certamen organizado por el Albion.

Como ya es tradición, el telón del torneo caerá el sábado en el Estadio Charrúa, pero esta vez con un condimento especial. Como antesala de la gran final, se disputará el Superclásico de Influencers. La Selección Uruguaya de Creadores se medirá ante su par de Argentina, que llega al país con una delegación de estrellas digitales encabezada por Coscu y Joaco López.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en un invitado de excepción: Sergio "Kun" Agüero, quien acompañará a la delegación argentina en una jornada que unirá el fútbol juvenil con el nuevo mundo del streaming. Todos los detalles del torneo se pueden conocer en la web pioneros.albion.uy.

Además de las selección uruguaya y Albion, los equipos participantes son: Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys Association (SBA) de Perú, Coritiba, Red Bull Bragantino y Barra Futebol Club de Brasil, Deportes Concepción y Audax Italia de Chile , Bolivar de Bolivia y Talleres de Córdoba de Argentina.